Monte: Fahrer wünschen Austragung weiter nördlich

Die 91. Rallye Monte Carlo ist gerade vorbei, sie war eine der trockensten Rallyes, die Fahrer wollen eine Austragung weiter nördlich, Sébastien Ogier und Kalle Rovanperä für Garantie auf Schnee und Eis.

Der Sieger der Rallye Monte Carlo, Sébastien Ogier, und der Zweitplatzierte, Kalle Rovanperä, fordern beide, die berühmte Veranstaltung künftig weiter nach Norden zu verlegen, um mehr Schnee und Eis zu garantieren. Die Monte war in den letzten beiden Saisons jeweils ausschließlich in Monaco stationiert, aber von 2007 bis 2021 war sie entweder in Valence oder Gap, bevor es für die letzte Etappe am Sonntag nach Monaco ging.

Die Bedingungen waren am vergangenen Wochenende ungewöhnlich trocken – Schnee und Eis waren eine echte Seltenheit – und abgesehen von ein paar Strecken war es auch bei der Ausgabe 2022 der Monte ähnlich.

Ogier, der mehr Monte-Carlo-Rallyes gewonnen hat als jeder andere Fahrer, ist der Meinung, dass der Veranstalter erwägen sollte, den Stützpunkt der Rallye näher in die Alpen zu verlegen, um dieses Problem zu bekämpfen.

«Letztes Jahr war das gleiche, wenn man von Sisteron absieht, was leider abgesagt wurde. Wenn man die Rallye hauptsächlich im Süden austrägt, wie wir es seit letztem Jahr getan haben, ist die Chance groß, dass dies passiert», sagte Ogier auf die Frage, wie die Bedingungen bei der diesjährigen Veranstaltung waren.

Ogier weiter: «Die globale Erwärmung ist da und hier beginnt man unten mit den Prüfungen, man hat immer Asphalt und vielleicht etwas Schnee auf der Spitze. Ich möchte nicht nur Gap sagen, weil ich aus Gap komme, da oben gibt es andere Orte wie die Ardèche. Ich habe gehört, dass es vielleicht eine Chance gibt, dass es dorthin zurückkommt; Ich denke, es trägt mehr zum Event bei, es bringt die Reifenwahl zurück und macht das Rennen auf schönen Strecken interessanter. Hier hatten wir eine schöne Asphalt-Rallye auf schönen Straßen.»

Der Rekordsieger fährt fort: «Am ersten Tag habe ich gepusht und versucht, etwas zu bewirken, am zweiten Tag habe ich versucht, meine Position zu sichern, ohne Risiken durch einen Reifenschaden einzugehen, wenn ich an das Pech denke, das ich mit den Reifen im letzten Jahr hatte. Ich wusste, dass ich schneller fahren kann, aber ich wollte das Risiko nicht eingehen.»

Die Fahrer hatten am vergangenen Wochenende 24 superweiche Pirellis und nur 20 weiche Reifen zur Auswahl, was die Reifenstrategie wie immer zu einem wichtigen Gesprächsthema machte, aber in Bezug auf das Reifenmanagement, nicht auf Reifenspiele. Mangels Schneeverhältnisse nutzten die Fahrer möglichst viele weiche Reifen, hatten aber nicht viele zur Verfügung.

Ogiers Kommentare wurden von seinem Weltmeister-Teamkollegen Rovanperä wiederholt, als er von DirtFish gefragt wurde, ob der Monte mehr Schnee brauchte, als er dieses Jahr bekam.

«Ja, ich denke schon», sagte Rovanperä. «Es ist eine ganz andere Rallye, wenn es so trocken ist. Alle pushen wie bei einer echten Asphalt-Rallye. Es ist völlig anders. Wir müssen hart pushen, und wir haben nicht genug Reifen, um wirklich lange zu halten. Es ist nicht das Beste.»

Elfyn Evans stimmte zu: «Es sieht so aus, als würde die Veranstaltung davon profitieren, wieder nach Norden zu ziehen. Besonders mit den Reifen und allem, was wir haben, war es am Sonntag ein bisschen so und so, sagen wir, jeder spart Reifen, es ist immer Mist, wenn die Rallye so endet, wenn man versteht, was ich meine. Ich denke, es war mit Sicherheit eine ungewöhnlich trockene Woche, aber natürlich ist das Risiko immer viel höher, wenn man weiter südlicher ist. Ich denke, wenn wir diese Woche in Gap gewesen wären, hätten wir mit Sicherheit kein völlig trockenes Wochenende gehabt.»