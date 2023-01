Sébastien Ogier bestätigt Start in Mexiko

Sebastien Ogier feiert den neunten Sieg in Monaco

Nach seinem Rekord-Sieg mit dem neunten Triumph bei der Rallye Monte Carlo hat Sébastien Ogier den dritten Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft Mitte März als nächste Station seines erneuten Toyota-Kurzprogramms bestätigt.

Der achtfache Champion Sébastien Ogier hat bestätigt, dass sein nächster Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) die Rally México im März sein wird. Der 56-malige Gesamtsieger Ogier bestreitet 2023 das zweite Jahr in Folge eine WRC-Teilzeitkampagne und teilt sich den vierten Toyota GR Yaris Rally1 mit Takamoto Katsuta.

Ogier und Beifahrer Vincent Landais führen derzeit die Meisterschaft an, nachdem sie am vergangenen Wochenende die Rallye Monte Carlo gewonnen haben, werden aber nächsten Monat bei der Rallye Schweden aussetzen. Ihre Rückkehr nach Mexiko war angesichts von Ogiers Vorgeschichte mit dem Event und Katsutas mangelnder Erfahrung dort weitgehend erwartet worden.

Mexiko war 2008 Ogiers erste WRC-Rallye und er hat sie in der Vergangenheit sechs Mal gewonnen – ein Rekord, den er mit Sébastien Loeb teilt. Katsuta ist bei dieser Veranstaltung in der Zwischenzeit noch nie zuvor gestartet.

In einem exklusiven Interview mit dem französischen Sender Canal+ gab Ogier bekannt, dass er zum ersten Mal seit 2020 nach Guanajuato zurückzukehren wird.

«Es wird kein Schweden geben, aber ich denke, das wussten alle», sagte Ogier. «Aber es ist kein wirkliches Geheimnis, dass ich ankündige, dass ich für die nächste Runde in Mexiko sein werde. Es ist eine Runde, die ich immer genossen habe und die nach zwei Jahren aufgrund von COVID in den Kalender zurückgekehrt ist, also war es eine nahe liegende Wahl sowohl von meiner Seite als auch von der des Teams. Ich habe dort auf dem mexikanischen Schotter immer gute Leistungen gezeigt, daher wird es zwischen Monte Carlo und meiner nächsten Rallye nicht allzu lange dauern.»

Die Rally México findet vom 16. bis 19. März statt.