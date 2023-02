Lorenzo Bertelli wieder im Ford Puma Rally1

Der italienische Prada-Erbe Lorenzo Bertelli hofft, später in diesem Jahr wieder in der FIA Rallye-Weltmeisterschaft dabei zu sein und definitiv wieder mit dem M-Sport Ford Team.

Die Zugehörigkeit des Italieners zu dem britischen Unternehmen reicht mehr als ein Jahrzehnt zurück, und als sich Anfang dieses Monats die Gelegenheit bot, mit Toyota Gazoo Racing in Schweden zu fahren, sprach er offen darüber, dass er in Zukunft wieder in einem Puma Rally1 Hybrid sitzen würde.

«Es war eine großartige Erfahrung, mit Toyota zu fahren», sagte er. «Die Gelegenheit kam und ich wollte sie ergreifen und ich habe viel von ihnen gelernt. Es war interessant, die Dinge anders zu machen als M-Sport – ich sage nicht, das ist besser oder schlechter, es war anders. Ich denke, ich kann sagen, dass ich sicher wieder bei M-Sport sein werde. Sie werden mich wieder in einem M-Sportwagen sehen.»

Der 34-Jährige, der im Modegeschäft der Familie beschäftigt ist, gab zu, dass sein Rallye-Programm in seinen Arbeitsplan passen muss.

«Schweden war etwas Urlaub für mich», lächelte er. «Okay, ich habe dieses Jahr noch mehr Urlaub und es wäre schön, wieder in der WRC dabei zu sein. Natürlich ist Italien immer interessant, aber ich liebe auch Griechenland. Im Moment habe ich keine Pläne.»

Bertellis GR Yaris Rally1-Debüt, das regelmäßig Zeiten unter den Top 10 aufstellte, wurde durch den Besuch einer Schneebank am Freitagnachmittag verdorben.

«Diese Autos sind nicht so einfach zu fahren», sagte Bertelli. «Ich denke, die vorherige Generation war vielleicht einfacher. Als ich vor der Rallye getestet habe, waren die Zeiten viel näher an den Toyota-Werksfahrern. Als ich zur Rallye kam, kam der Zeitabfall – ich bin mir sicher, dass das mit meinen Aufschrieben zu tun hat.»