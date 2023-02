Rovanperä froh, dass Tänak in Mexiko vor ihm ist

Der Titelverteidiger Rovanperä startet im Toyota GR Yaris Rally1 beim dritten Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft im mexikanischen Guanajuato(16. - 19. März) als Zweiter, knapp hinter Tabellenführer Ott Tänak (Ford Puma).

«Das ist gut», sagte der 22-jährige Finne. «In Schweden waren wir die Ersten auf der Straße – wir haben 30 Sekunden in einer kniffligen Etappe verloren, die wir zweimal gefahren sind, und dieser Zeitunterschied war im Grunde der Punkt, an dem wir im Ziel gelandet sind. Das müssen wir in Mexiko nicht machen, wir müssen die Straße nicht öffnen, also sollte es besser für uns sein. Grundsätzlich können wir mit frischem Geist dorthin gehen und hoffentlich eine gute Rallye haben.»

Die Rallye in León im nächsten Monat wird der dritte Start des Titelverteidigers in Mexiko sein, aber erst sein zweiter in einem Rally1-Auto der Spitzenklasse.

«Ich freue mich darauf», sagte er. «Wir können zwischen Schweden und Mexiko Urlaub und ein paar lustige Sachen machen, also wird es gut sein, dorthin zu fahren und die Rallye zu genießen. Die Atmosphäre ist immer schön und die Straßen sind eine große Herausforderung.»

Sollte Rovanperä aktuelle Ratschläge zu den Straßen rund um Guanajuato benötigen, konnte er sich jederzeit an seinen Vater Harri wenden. Rovanperä Sen. spielte bei der letztjährigen Rally of Nations (die dieselben Prüfungen nutzte) und beendete die Veranstaltung in einem Citroën DS3 R5 als Fünfter.