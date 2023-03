Mexiko: Lappi und Rovanperä mit Shakedown-Bestzeit

Beim dritten Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft, dem Comeback der Rallye Mexiko, hat sich der Hyundai-Neuling Esapekka Lappi die inoffizielle Bestzeit im Shakedown zusammen mit dem Weltmeister Kalle Rovanperä gesichert.

Beim ersten Shakedown auf Schotter in Mexiko in diesem Jahr teilten sich die beiden Finnen Esapekka Lappi im Hyundai i20 Rally1 und Kalle Rovanperä im Toyota GR Yaris Rally1 die inoffizielle Bestmarke. Nach der 5,50 km langen Teststrecke in Llano Grande lagen Lappi und Rovanperä mit 3:44,4 Minuten gleichauf vorne. Drei Zehntelsekunden dahinter folgte der Toyota-Teilzeitpilot Sébastien Ogier, sechsfacher Mexiko-Sieger, bei seinem zweiten Saisoneinsatz.

Hinter Ogier, der 2020 die verkürzte Rallye Mexiko vor der Pandemie gewonnen hatte, reihten sich Dani Sordo (Hyundai i20), Elfyn Evans (Toyota GR Yaris) und Thierry Neuville im dritten Hyundai i20 Rally1 ein. Der Tabellenführer Ott Tänak rangierte im besten Ford Puma Rally1 mit einem Rückstand von 4,2 Sekunden auf der siebten Position.

In der Nacht (Zeitunterschied: 7 Stunden) stehen zum Abschluss des Donnerstags noch die beiden Durchgänge der 1,12 km Tunnel-Prüfungen unter Tage im Weltkulturerbe Guanajuato an. Die erste der drei Etappen wird am Freitag nach dem Re-Start um 14:30 Uhr MEZ mit acht weiteren Prüfungen (letzte um 01:08 Uhr MEZ) fortgesetzt.

Rallye Mexiko bei Red Bull TV

Red Bull TV wird auch die Rallye Mexiko (16. – 19.03.2023) mit Live-Streams verfolgen. Jeweils um 05:00 Uhr MEZ wird es bei Red Bull TV am Samstag, 18. März 2023, am Sonntag. 19. März 2023, und am Montag, 20. März 2023, die Highlights des jeweiligen Tages geben.

Rallye Mexiko auf Servus TV:

Samstag, 18. März 2023:

17:00 Uhr MEZ: WP 13 – Derramadero 1 (= 21,69 km)

23:00 Uhr MEZ: WP 17 – Derramadero 2 (= 21,69 km)

Sonntag, 19. März 2023:

19:00 Uhr MEZ: WP 23 – Power Stage (= 9,58 km)

Inoffizielle Zeiten – Shakedown (= 5,50 km) Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Lappi/Ferm (FIN), Hyundai 3:44,4 2 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota 3:44,4 3 Ogier/Landais (F), Toyota 3:44,7 4 Sordo/Carrera (E), Hyundai 3:44,8 5 Evans/Martin (GB), Toyota 3:36,0 6 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai 3:47,3 7 Tänak/Järveoja (EE), Ford 3:48,6 8 Loubet/Gilsoul (F/B), Ford 3:49,5 9 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota 3:50,5 10 Greensmith/Andersson (GB/S), Skoda 3:58,4

Fahrer-WM Stand nach 2 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Ott Tänak (EE), Ford 41 2 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 38 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 32 4 Elfyn Evans (GB), Toyota 38 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 25 6 Craig Breen (IRL), Hyundai 19 7 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 15 8 Takamoto Katsuta (J), Toyota 8 9 Pierre-Louis Loubet (F), Ford 8 10 Dani Sordo (E), Hyundai 6