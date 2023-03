Mexiko/WP 3: Dämpfer für Tänak, Führung für Lappi

Der Tabellenführer Ott Tänak musste schon gleich auf der ersten Schotterprüfung des dritten Laufes zur Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) in Mexiko einen argen Dämpfer einstecken, Esapekka Lappi übernahm die Führung.

Die Prüfung «El Cocolate», mit 31,45 km die längste Mexiko-Entscheidung, war für den in der WRC führenden Ott Tänak bestimmt keine Schokolade. Nur 1,5 km nach dem Start der ersten von acht Freitag-Entscheidungen versagte im Ford Puma Rally1 von Tänak der Turbolader seinen Dienst. Der Schweden-Sieger musste sich noch 30 km über den mexikanischen Schotter bis ins WP-Ziel mit einem Zeitverlust von mehr als sieben Minuten quälen.

«Es war der Turbo. Es gibt zwar einen Turbolader im Auto, doch der ist gerade gestorben», versuchte Tänak sein Pech zu erklären. Doch diese Prüfung hatte noch mehr Dämpfer für das Team von M-Sport parat. Der Korse Pierre-Louis Loubet zerstörte im zweiten Puma in einer Rechtskurve an einem Felsen das Heck und blieb dann bei km 19,6 km fast zehn Minuten liegen. Doch damit für M-Sport das Desaster noch nicht vorbei. Der griechische Privatier Jourdan Serderidis stoppte dort. Als er ausgestiegen war, rollte der Ford Puma Rally1 in die falsche Richtung zurück. Die Prüfung wurde mit der roten Flagge gestoppt, um den Puma in einer sichere Parkposition zu bringen.

Richard Millener, Teamchef bei M-Sport, wirkte etwas niedergeschlagen: «Schlimmer kann es für uns nicht kommen. Das ist eine der härtesten Rallyes, die es gibt, und wir waren seit ein paar Jahren nicht mehr hier. Es sieht nach einem technischen Problem für Ott und zwei Problemen für die anderen Autos aus, vielleicht durch das Aufprallen von Steinen oder das Beschädigen der Autos. Eigentlich eine Katastrophe, aber wir können nicht viel tun.»

Die Spitze sicherte sich Esapekka Lappi mit seiner ersten Führung im Hyundai i20 Rally1 gerade einmal 1,2 Sekunden vor dem Toyota-Teilzeitpilot und sechsfachen Mexiko-Sieger Sébastien Ogier und 7,3 Sekunden vor seinem Teamkollegen Dani Sordo.

«Auf dieser Prüfung hatten wir keine Vorstellung, welchen Speed wir erreichen», sagte Lappi. «Aber wenn man Ogier schlagen kann, ist man auf dem richtigen Weg.»

Ogier, 2020 der letzte Sieger in Mexiko, meinte: «Es war schwierig hier, auch für mich. Aber die Piste wurde nach jedem Auto besser. Ich muss sagen, Hybrid hat hier ein wenig geholfen.»

Hinter Sordo reihten sich im Toyota Yaris Elfyn Evans (+ 9,0), der Teampartner Thierry Neuville (+ 10,3) und der amtierende Weltmeister Kalle Rovanperä (+ 12,2) im dritten Toyota GR Yaris Rally1 ein.

Rallye Mexiko bei Red Bull TV

Red Bull TV wird auch die Rallye Mexiko (16. – 19.03.2023) mit Live-Streams verfolgen. Jeweils um 05:00 Uhr MEZ wird es bei Red Bull TV am Samstag, 18. März 2023, am Sonntag. 19. März 2023, und am Montag, 20. März 2023, die Highlights des jeweiligen Tages geben.

Rallye Mexiko auf Servus TV:

Samstag, 18. März 2023:

17:00 Uhr MEZ: WP 13 – Derramadero 1 (= 21,69 km)

23:00 Uhr MEZ: WP 17 – Derramadero 2 (= 21,69 km)

Sonntag, 19. März 2023:

19:00 Uhr MEZ: WP 23 – Power Stage (= 9,58 km)