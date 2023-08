Finnland-Shakedown: Leader Rovanperä legt erneut vor

Der Titelverteidiger und Tabellenführer Kalle Rovanperä hat sich beim Shakedown des neunten Laufes zur Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) in seiner finnischen Heimat die schnellste Zeit (inoffiziell) gesichert.

Auftakt nach Maß für den WRC-Leader Kalle Rovanperä beim Shakedown in seiner finnischen Heimat. Der amtierende Champion setzte auf der 4,48 km langen Schotterpiste im Toyota GR Yaris Rally1 mit 1:56,3 Minuten die schnellste, wenn auch inoffizielle Zeit. Acht Zehntelsekunden hinter ihm reihte sich sein Teamkollege Elfyn Evans mit der zweitschnellsten Zeit ein, drei Zehntelsekunden vor Esapekka Lappi im Hyundai i20 Rally1. Der Toyota-Teamchef Jari-Matti Latvala tauschte in seiner Heimat den Dirigentenstab mit dem Lenkrad des vierten Toyota GR Yaris. Bei seinem ersten Einsatz in einem Rally1-Hybridfahrzeug notierte der dreifache Finnland-Sieger (2010, 2014, 2015) mit 2:01,7 Minuten die neuntbeste Zeit.

Der finnische Rallye-Klassiker wurde schon am Mittwoch, 02. August 2023, um 19:00 Uhr MESZ in Jyväskylä gestartet. Nach dem 4,48 km langen Shakedown am Donnerstagvormittag beginnt der sportliche Teil traditionell am Donnerstagabend ab 18:05 Uhr mit der 3,48 km langen Stadtprüfung «Harju» in Jyväskylä. Die erste Etappe (514 km) wird am Freitag, 04. August 2023, nach dem Re-Start in Jyväskylä um 06:15 Uhr MESZ mit neun weiteren Schotterprüfungen (104,76 km) bis zur Ankunft im Tagesziel gegen 19:40 Uhr in Jyväskylä fortgesetzt.

Die zweite Etappe (641) führt am Samstag, 05. August 2023, nach dem frühen Re-Start ab 05:30 Uhr MESZ in Jyväskylä über acht Entscheidungen (160,68 km) bis zur Ankunft gegen 19:15 Uhr MESZ. Beim Finnland-Finale am Sonntag, 06. August 2023, stehen beim neunten WRC-Lauf noch vier Entscheidungen an. Der Re-Start ist um 06:00 Uhr MESZ, die abschließende Power Stage (6,26 km) wird um 12:15 Uhr MESZ gestartet. Ziel ist ab 13:15 Uhr MESZ an der Power Stage in Himos. 68 Teams sind gemeldet.

Rallye Finnland bei Red Bull TV

Red Bull TV wird auch den Rallye-Klassiker in Finnland (03. – 06. August 2023) mit Live-Streams verfolgen. Jeweils um 21 Uhr MESZ sind bei Red Bull TV am Freitag (04. August), am Samstag (05. August) und am Sonntag (06. August) die Highlights des jeweiligen Tages zu sehen.

Die Rallye Finnland auf ServusTV:

Samstag, 5. August 2023:

10:00 Uhr MESZ: WP 14 – Vekkula 1 (20,65 km)*

17:30 Uhr MESZ: WP 18 – Vekkula 2 (20,65 km)*

Sonntag, 6. August 2023:

08:00 Uhr MESZ: WP 20 – Himos-Jämsä 1 (9,26 km)*

12:00 Uhr MESZ: WP 22 – Himos-Jämsä 2 (Power Stage/9,26 km)

* gute Englisch-Kenntnisse erforderlich

Inoffizielle Shakedown-Zeiten (4,48 km) Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota 1:56,3 2 Evans/Martin (GB), Toyota 1:57.1 3 Lappi/Ferm (FIN), Hyundai 1:57.4 4 Tänak/Järveoja (EE), Ford 1:57,5 5 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota 1:57.7 6 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai 1:58,2 7 Loubet/Gilsoul (F/B), Ford 1:58,4 8 Suninen/Markkula (FIN), Hyundai 1:58,9 9 Latvala/Hänninen (FIN), Toyota 2:01,7 10 Solberg/Edmondson (S/GB), Škoda 2_05.4

Fahrer-WM Stand nach 8 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 170 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 115 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 112 4 Ott Tänak (EE), Ford 104 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 98 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 87 7 Dani Sordo (E), Hyundai 46 8 Takamoto Katsuta (J), Toyota 51 9 Pierre-Louis Loubet (F), Ford 28 10 Craig Breen (IRL), Hyundai 19