Ford-Drama in Finnland – beide Puma ausgeschieden

Bitter für M-Sport Ford: Die beiden Ford Puma Rally1 sind, kaum dass der neunte Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft gestartet ist, auf der dritten Prüfung am frühen Freitag aus unterschiedlichen Gründen ausgeschieden.

In der dritten von 22 Prüfungen war bei der neunten Runde zur Rallye-Weltmeisterschaft in Finnland für die beiden Ford Puma Rally1 von M-Sport bereits Feierabend. Der Vorjahressieger und Schweden-Gewinner Ott Tänak, der den Finnland-Auftakt am Donnerstagabend gewonnen hatte, wurde zur Hälfte der 14,21 km langen Prüfung Lankamaa 1 von Motorproblemen gebremst. Tänak schleppte sich zwar noch mit letzter Kraft aus dieser Prüfung, stellte aber danach den Ford Puma ab.

Dort musste auch sein Teamkollege Pierre-Louis Loubet aufgeben. nachdem er in einer Rechtskurve die hintere Aufhängung bei einem Einschlag an einem Felsen stark beschädigt hatte.

M-Sport meldete auf Facebook mit einem kurzen Statement («Tee off for the first full day of action» den bedauerlichen Doppelausfall der beiden Puma. Beim vorausgegangenen Lauf in Estland musste beim Puma von Tänak nach dem Shakedown der Motor gewechselt werden, sodass Tänak mit der Belastung von fünf Strafminuten in sein Heimspiel starten musste.

Toyota führte nach der dritten Entscheidung mit einer Doppelspitze beim Heimspiel am finnischen Firmensitz: Kalle Rovanperä 2,2 Sekunden vor Elfyn Evans.