Finnland: Die spirituelle Heimat des Rallyesports 09.08.2023 - 17:57 Von Toni Hoffmann

Der neunte Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) am vergangenen Wochenende hat es erneut wieder gezeigt, Finnland ist und bleibt mit der extrem starken Unterstützung der Bevölkerung die Heimat des Rallyesports.

Bunte Regenschirme bilden einen starken Kontrast zum dunklen und immer dunkler werdenden grauen Himmel. Der Regen fiel weiter. Niemand kümmerte sich. Noch weniger bemerkten es. Donnerstagabend und das jahrelange Warten hatte ein Ende. Willkommen in Harju, Jyväskylä, Finnland. Der große Moment der Universitätsstadt Stadt in Zentralfinnland war mit dem traditionellen Zuschauerkurs in Harju gekommen.



Ob das Wetter mitspielen würde oder nicht, wusste niemand. Und dann war es soweit. Nachdem das gesamte Spektrum der Support-Kategorien durch war, kam für die unzähligen Finnen das Hauptereignis: Kalle Rovanperä und Jonne Halttunen standen auf dem Plan. Die nicht zu überschauende Menge tobte. Der unter finnischer Flagge fahrende Toyota war vom Start bis zur ersten Haarnadelkurve links kaum zu hören. Auf einer Welle von Hupen, Pfiffen und Jubelrufen begrüßte Finnland zum ersten Mal seit zwei Jahrzehnten seinen eigenen amtierenden Weltmeister. Und hat es richtig krachen lassen.



«Das hat viel Spaß gemacht», sagte Rovanperä. «Die Atmosphäre war unglaublich.» Halttunen grinste: «Ich glaube, ich konnte die Leute im Auto tatsächlich hören – es war unglaublich. Für uns, die wir aus diesem Ort, dieser Stadt kommen, ist das wirklich etwas Besonderes.»



Und Jyväskylä ist wirklich eine besondere Stadt und garantiert ein WRC-Festival für die nächsten drei Jahre. Der Enthusiasmus, den dieser Ort Jahr für Jahr an den Tag legt, ist einfach wahnsinnig. Wieder einmal stand der Paviljonki-Servicepark im Mittelpunkt dieser Begeisterung, als die Fans in fünf, sechs, sieben Reihen bei Toyota und Hyundai standen. Zugegeben, Kalle spielte letzte Woche die Hauptrolle, aber der frühere Sieger Esapekka Lappi empfand genauso viel Liebe.



Als beide am Freitag ausschieden, sanken die Dezibel nur geringfügig und zwar nur sehr kurz. Der Gottesdienst am Samstagabend war absolut voll.



Heikki Kovalainen, Formel-1-Star und Vollzeit-Rallyefahrer, stand auf der Hospitality-Bühne von Secto Automotive am anderen Ende des Paviljonki und genoss die volle Sicht. «So viele Leute», lächelte er und warf eine weitere Secto-Kappe in die riesige Menge.



Es ist wirklich ein jährliches Highlight, die Atmosphäre, das Ambiente der Stadt und den Service zu genießen, aber die Magie entfaltet sich auf den umliegenden Straßen. Und an Zauberei auf der Piste mangelte es letzte Woche nicht. Die Action war mehr als phänomenal, als die Autos erneut in die Lüfte stiegen. Warum dauert es jetzt wieder ein Jahr bis zum nächsten Mal?