War Finnland die Wende für Thierry Neuville? 10.08.2023 - 09:01 Von Toni Hoffmann

© Hyundai Thierry Neuville

Die jüngste Form von Thierry Neuville, speziell der zweite Platz beim neunten Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft in Finnland, bedeutet für ihn und sein Hyundai Motorsport-Team einen Neuanfang.

Der Belgier hatte in der Vergangenheit zugegebenermaßen bei Hochgeschwindigkeits-Schotterrallyes Probleme mit dem Speed, aber das war bei der Rallye Estland oder der Secto Rallye Finnland letzte Woche nicht der Fall. Neuville belegte im Hyundai i20 Rally1 beide Male den zweiten Platz und gab zu, dass die Verbesserungen deutlich waren.



«Es ist schön, wieder auf dem Podium zu stehen», sagte Neuville. «Ich meine, die letzten paar Jahre in Finnland waren für mich, aber im Allgemeinen auch für Hyundai, ein Kampf. Es war schon immer schwierig. Ich weiß, dass ich schnell fahren kann, aber ich muss dem Auto vertrauen, hier noch mehr als bei jeder anderen Rallye – vor allem, wenn die Straße wie an diesem Wochenende hart ist und der Reifen nicht greifen kann. Es war immer ein Kampf für mich, aber an diesem Wochenende gab mir das Auto zumindest das Selbstvertrauen, Druck zu machen.»



Er ergänzte: «Wir sind zufrieden mit der Leistung, aber auch mit der Art und Weise, wie wir uns verbessern. Estland und hier waren auf jeden Fall die schwierigsten Ereignisse des Jahres für uns und wir haben uns erheblich verbessert.»



Der Ostbelgier liegt bei vier verbleibenden Runden auf dem dritten Platz der Meisterschaft, 36 Punkte hinter Spitzenreiter Kalle Rovanperä, aber nur 11 Punkte hinter dem Zweitplatzierten Elfyn Evans.



«Es gibt eine kleine Hoffnung für die Meisterschaft», fuhr er fort, «aber es wäre schon eine schöne Leistung, von diesem Wochenende bis zum Jahresende weitere Siege und Podestplätze zu holen.»