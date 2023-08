Millener/M-Sport: «Zeit für einen Neustart» 10.08.2023 - 14:54 Von Toni Hoffmann

© M-Sport Richard Millener

Für M-Sport Ford lief die bisherige Saison in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) mehr suboptimal. Technische Fehler, gepaart mit Fahrfehlern ließen keine vernünftigen Ergebnisse zu.

Richard Millener, Teamchef von M-Sport Ford, hat zugegeben, dass die vierwöchige Pause der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft für sein in Großbritannien ansässiges Team zum perfekten Zeitpunkt gekommen ist. Nach einer schwierigen ersten Saisonhälfte sei das Team laut Millener bereit für eine Auszeit, bevor es bei den letzten vier Rallyes des Jahres einen großen Schub geben werde.



Die Führung der Fahrerwertung nach Ott Tänaks Sieg bei der Rallye Schweden war bisher der Höhepunkt der Saison, aber Motorprobleme sowohl in Estland als auch in Finnland haben den estnischen Fahrer daran gehindert, um Siege zu kämpfen. Millener ist jedoch zuversichtlich, dass Tänak noch vor Jahresende wieder ganz oben auf dem Podium stehen kann.



«Ich werde nicht lügen», sagte Millener, «es war bisher eine wirklich harte Saison. Ott hat davon gesprochen, dass er nach der Rallye Finnland einen Neustart braucht, und ich denke, wir sind seiner Meinung. Wir hatten in der ersten Jahreshälfte ein paar Probleme, aber darüber hinaus glaube ich nicht, dass wir Probleme hatten. Ich werde nicht anfangen, über Pech zu weinen, aber das ist so ziemlich das einzige Glück, das wir hatten! Die Jungs sind im Moment ziemlich erschöpft. Wir sind von Estland direkt nach Finnland gefahren, mit einem Fernumbau in der Mitte, und das fordert seinen Tribut. Wir sind jetzt bereit für eine Pause.»



Millener weiter: «Wir müssen uns etwas Zeit nehmen, Zeit mit den Familien verbringen, ein wenig von der WRC abschalten und dann voller Energie zurückkommen und wirklich bereit sein, ab Griechenland hart durchzustarten. Wir wissen, dass wir ein Auto haben, das die Geschwindigkeit hat, um zu gewinnen, und Tänaks Geschwindigkeit und seine Fähigkeit, Rallyes und Meisterschaften zu gewinnen, stehen außer Frage.»