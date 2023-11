Sébastien Ogier: «Saison mit Stil beenden»

Der achtfache Weltmeister und Toyota-Teilzeitpilot Sébastien Ogier strebt bei seinem siebten Saisonstart im Toyota GR Yaris bei Finale der Rallye-Weltmeisterschaft seinen ersten Sieg in Japan an.

Sein angepeilter vierter Saisonsieg rückte für den Wahl-Münchner bei der Zentral Europa Rallye außer Reichweite, als er sich früh wegen eines Reifenschadens mehr als zwei Minuten einfing. Anders als bei der letzten Veranstaltung sollte Ogier in Japan durch seine Position auf der Straße nicht allzu sehr belastet sein. Unter diesen Bedingungen hat der achtmalige Weltmeister nur ein Ziel: den 59. Gesamtsieg und ersten Triumph in Japan.

«Ich freue mich auf die Rallye Japan. Auch wenn wir als Team unsere wichtigsten Saisonziele bereits erreicht haben, fühle ich mich als Toyota-Fahrer immer noch in der Verantwortung, zu Hause in Japan einen Sieg zu erringen», erklärte Ogier. «Das wäre ein ganz besonderes und wichtiges Ergebnis. Persönlich hoffe ich, dass es besser wird als bei unserer letzten Rallye, und ich hoffe, dass die Bedingungen in Japan etwas schöner werden: Ich denke, wir haben letztes Jahr gesehen, dass es nicht viele Möglichkeiten zum Abschneiden in den Kurven gab, sodass die Bedingungen etwas stabiler bleiben können für jeden, unabhängig von der Ausgangsposition. Ich hoffe, dass wir kämpfen und die Saison stark abschließen können.»