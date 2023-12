Weltmeister Rovanperä: «Rally1 ist der WM-Gipfel» 20.12.2023 - 09:29 Von Toni Hoffmann

© Toyota Kalle Rovanperä

Der Doppelchampion Kalle Rovanperä hat klar gelegt, dass nur die Rally1-Fahrzeuge der Weg nach vorne auf dem höchsten Niveau in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) sein können.

Der amtierende Rallye-Weltmeister Kalle Rovanperä hat davor gewarnt, die Premium-Kategorie der WRC auf Rally2 zu verlagern. Die zukünftige technische Ausrichtung der WRC wurde letzte Woche in London diskutiert. Dabei wurde eine Verlagerung in die Unterklasse vorgeschlagen, um eine stärkere Beteiligung der Hersteller zu erreichen und den Wettbewerb in der Serie zu intensivieren. Die drei Rally1-Hersteller, die in der WRC antreten, stimmten gegen einen solchen Schritt.



Rovanperä sagte gegenüber DirtFish, Rally1 sei der richtige Level für den Gipfel des Rallyesports. Der 23-Jährige führte an: «Ich persönlich denke, wir brauchen aufregendere Autos in der Königsklasse. Wenn man Videos vergleicht oder vom Straßenrand auf Rally1- und Rally2-Autos schaut, ist Rally2 sicher schnell und es sind schöne Autos, aber im Vergleich zu Rally1 ist es eine andere Welt.»



Rovanperä ist einer der Fahrer in der Serie, der über die jüngste WRC-2-Erfahrung verfügt. Noch im Jahr 2019 nahm er an einer R5-Kategorie (Vorläufer der Rally2) teil.



Der zweifache Weltmeister ergänzte: «Rally2-Autos sind schön, es sind gute Autos. Ich habe den Yaris Rally2 und das Chassis getestet, alles ist wirklich schön und ich habe das Auto genossen. Aber wenn wir wirklich mit ihnen als Spitzenklasse in der WRC mitfahren wollten, müssten wir die Leistung und die Show des Autos steigern. Wenn man im Wald an der Strecke steht, muss man wirklich spüren, dass das Rallyeauto kommt. Ich bin nicht davon überzeugt, dass Rally2 die richtige Wahl wäre – vielleicht Rally2 mit Steroiden.»