Ogier: «WRC-Titel auch ohne Rovanperä wertvoll» 30.12.2023 - 15:31 Von Toni Hoffmann

© Toyota Sébastien Ogier

Der achtfache Champion Sébastien Ogier sagt, es sei noch zu früh, um den Kampf um den Titel in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) im nächsten Jahr einschätzen zu können.

Ogier weiß genug über den Gewinn von Weltmeisterschaften. Er hat es acht Mal gemacht. Wenn er also seine Meinung zu einer Saisonkampagne abgibt, lohnt es sich, ihm zuzuhören. Seit der Entscheidung von Kalle Rovanperä, nächstes Jahr ein begrenztes Veranstaltungsprogramm in Angriff zu nehmen, wurde viel geredet. Nachdem der Schock nachgelassen hatte, richtete sich die Aufmerksamkeit auf die nächste Saison und was diese für den Weltmeister von 2024 bedeutet.



Wie wertvoll wird dieser Titel ohne den Titelverteidiger sein? Ogier weiß es. Seine erste Krone trug er im ersten Jahr, in dem Sébastien Loeb keine komplette WRC-Saison bestritt. Fast ein Jahrzehnt lang dominierte Ogier den Sport, bevor er selbst 2022 zurücktrat – das erste Jahr, in dem Rovanperä den Titel gewann.



«Wir sollten nicht zu früh den Schluss ziehen, dass der Wert des Titels im nächsten Jahr geringer sein wird», sagte Ogier. «Lasst uns abwarten, was im nächsten Jahr passiert – die Weltmeisterschaft hat immer einen Wert, einen besonderen Wert. Wenn Kalle nicht bei jeder Veranstaltung dabei sein wird, scheidet ein großer Anwärter auf den Titel aus und Elfyn wird unser Teamleiter für die Fahrermeisterschaft. Seine Hauptkonkurrenten werden wahrscheinlich Thierry Neuville und Ott Tänak sein. Es sind zwar drei, aber das kann ein Kampf werden – wie gesagt, lasst uns nicht zu früh ein Fazit ziehen.»



Sechs Rally1-Fahrer werden in der nächsten Saison mit Takamoto Katsuta an der Seite von Evans bei Toyota, Neuville und Tänak von Hyundai sowie Adrien Fourmaux und Grégoire Munster von M-Sport in ein komplettes Programm von WRC-Läufen einsteigen.