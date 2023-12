Neuville für Rallyes mit unterschiedlichen Formaten 27.12.2023 - 11:38 Von Toni Hoffmann

© Hyundai Thierry Neuville

Wie viele Fahrer hatte Thierry Neuville mehrere Wochen lang die Gelegenheit, seine Meinung zum aktuellen Format der Rallye-Weltmeisterschaftsveranstaltungen (WRC) zu äußern.

Für den Belgier wäre die erste Option, kompaktere Rallyes zu veranstalten und dabei einige Ausnahmen für normalerweise längere Veranstaltungen wie Monte-Carlo und Safari beizubehalten. Jonne Halttunen, der Beifahrer von Kalle Rovanperä, brachte dies auch ins Gespräch.



Neuville erklärte: «Für mich sind die Etappen, wie ich immer gesagt habe, zu lang. Das ist ein Problem, denn vier Tage lang verfolgt niemand die Konkurrenz. Um das Format der Veranstaltungen jedoch nicht völlig zu ändern, würde ich die Monte Carlo auf vier Tage beschränken und die Safari-Rallye auf fünf oder sechs Tage verlängern, allerdings mit längeren Etappen, um etwas mehr Emotionen zu erzeugen. Dieses Format war in der Vergangenheit beliebt. Ich würde historische Rallyes wie Argentinien und Wales zurückbringen. Ich denke, sie würden auf jeden Fall gerne wieder in den Kalender zurückkehren.»



Bei den anderen Veranstaltungen würde sich der fünffache Vize-Weltmeister eher für ein zweitägiges Wettkampfformat entscheiden.



Neuville führte weiter aus: «Einige Veranstaltungen würde ich auf Freitag und Samstag verkürzen. Wir könnten den ersten Tag morgens mit dem Shakedown beginnen, dann würde der Wettkampf bis acht Uhr abends dauern, bei Wettkämpfen auf Asphaltetappen vielleicht sogar zwischen 22 und 23 Uhr, nach Einbruch der Dunkelheit. Am Samstag würden die Rallyes ebenfalls am Abend enden, danach würden wir die Fans im Servicepark begrüßen und beispielsweise mit einem Konzert ergänzen. Bei einigen Rallyes ist möglicherweise eine zusätzliche Wertungsprüfung am Sonntag geplant, diese wird jedoch mehrfach absolviert. Die Durchführung sollte sich dann in der Nähe des Starts befinden, sodass die Fans uns besuchen, interagieren und dann zur Strecke zurückkehren können, um unserem nächsten Durchgang zu erleben.»