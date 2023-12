Latvala/Toyota von Rovanperä-Entscheidung überrascht 26.12.2023 - 15:01 Von Toni Hoffmann

© Toyota Kalle Rovanperä; Jari-Matti Latvala, Jonne Halttunen (vlnr)

Der neue Doppelchampion Kalle Rovanperä überraschte die Rallye-Welt mit der Entscheidung, 2024 keine komplette Saison in der Rallye-Weltmeisterschaft zu bestreiten, zur Verwunderung seines Chefs Jari-Matti Latvala.

Während Rovenperä mit gerade einmal 23 Jahren zwei Titel in Folge gewann, war der Finne laut seines Toyota-Teamchefs Jari-Matti Latvala in diesem Jahr bereits weniger motiviert.



«Kalles Manager Timo Jouhki hat diesen Sommer angefangen, darüber zu reden. Natürlich war es damals eine Überraschung. Aber als ich dann etwas umfassender darüber nachdachte, begann ich zu verstehen, woher es kam. Vielleicht war zu Beginn dieses Jahres klar, dass die Motivation nicht mehr so stark war wie zuvor.

Vielleicht war dies auch in den Ergebnissen sichtbar. Aber dann hat er nach Kroatien im April richtig aufgeholt», äußerte sich Latvala gegenüber finnischen Medien.



Kalle Rovanperä nahm seit seinem 16. Geburtstag an Rallyes teil und verspürte das Bedürfnis, eine Pause einzulegen, um endlich das Leben genießen zu können, was laut Jari-Matti Latvala ein verständlicher Grund ist.



«Kalle ist der Typ Fahrer, der definitiv nicht zehn Rallye-Weltmeisterschaften anstrebt. Ich verstehe, warum es keine Motivation gibt und warum diese möglicherweise aufhört. Wenn man zwei Meisterschaften gewonnen hat, muss man über das Ziel nachdenken und darüber, was einen im Leben voranbringt. Ich denke, in der Saison 2024 möchte Kalle Rallye fahren und auch Driften ausprobieren und Dinge in seinem Leben verfolgen. Ich hoffe, dass Kalle im Jahr 2025 mit voller Begeisterung zurückkommt.»



Trotz dieses Teilzeit-Jahres glaubt Jari-Matti Latvala, dass diese Pause kein Nachteil für den Finnen sein wird, wenn er wieder von vorne anfangen möchte, um einen neuen Titel zu gewinnen.



«Ich glaube schon. Kalle ist immer noch ein echter Mann. Man muss auch bedenken, dass Kalle keine Zeit hatte, seine Jugend normal zu leben. Er strebte bewusst nach Professionalität und dafür wurde viel getan. Deshalb sind die Dinge ungetestet und unsichtbar geblieben, aber es gibt noch Zeit und Gelegenheit dafür. Dies ist der richtige Zeitpunkt dafür.»