M-Sport 2024 mit Fourmaux und Munster 22.12.2023 - 10:48 Von Toni Hoffmann

© M-Sport Adrien Fourmaux © M-Sport Grégoire Munster © M-Sport Richard Millener Zurück Weiter

M-Sport Ford Rallye Team wird 2024 mit zwei Ford Puma Hybrid Rally1 für Adrien Fourmaux und Alex Coria sowie mit Grégoire Munster und Louis Louka in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) antreten, ohne Pierre-Louis Loubet.

Sowohl Fourmaux als auch Munster, die sich 2023 in den Kategorien Rally1 und WRC2 stark entwickelt haben, werden 2024 die volle WRC-Saison in Angriff nehmen. Das Paar steht für das kontinuierliche Engagement und die bewährte Geschichte von M-Sport bei der Förderung zukünftiger Talente zu künftigen Rallye- und Meisterschaftssiegern. Das Team freut sich sehr darauf, weiterhin mit Fourmaux und Munster zusammenzuarbeiten, um im Jahr 2024 wichtige und neue Karrieremeilensteine zu erreichen.



Seit seiner Gründung hat M-Sport eine Tradition darin aufgebaut, junge Talente im Rallyesport zu identifizieren und ihnen die Möglichkeit zu geben, sich zu Spitzenfahrern in der WRC zu entwickeln und zu entfalten. Beide Fahrer, die das Team im Jahr 2024 vertreten sollen, verfügen über Erfahrung im Ford Puma Rally1 und werden versuchen, diese Vertrautheit mit dem Auto zu nutzen, um beim Saisonauftakt in Monte-Carlo im Januar direkt in den Einsatz zu starten.



Die Rückkehr von Adrien Fourmaux in die Rally1-Kategorie ist das Ergebnis eines sehr erfolgreichen Jahres für den französischen Fahrer. Seine höchste Auszeichnung im Jahr 2023 ist sicherlich sein Titel in der britischen Rallye-Meisterschaft (BRC), ein wohlverdienter Erfolg nach fünf aufeinanderfolgenden Siegen auf britischen Schotter- und Asphaltoberflächen. Seine Konstanz in der BRC würde auch seinen weiteren Erfolg in der WRC2-Kategorie unterstützen. Der knapp außer Reichweite liegende Sieg auf Sardinien wurde bald mit einem wohlverdienten zweiten Gesamtrang auf den berühmt-berüchtigten finnischen Schotteretappen wettgemacht. Er rundete seine WRC2-Saison mit einem überlegenen Sieg in der RC2-Klasse bei der Debütveranstaltung der Zentral Europa Rallye im Oktober ab.



Seine Erfolge auf den verschiedenen Untergründen der WRC machten ihn erneut zu einem der aufstrebenden Stars des Sports und brachten ihm einen Rally1-Start beim letzten Lauf der Saison ein. Obwohl sein Ausflug in Japan nicht nach Plan verlief, hatte Fourmaux am Freitagmorgen dennoch die Gelegenheit, sein Tempo beeindruckend zu reduzieren. Fourmaux hofft nun, um im nächsten Monat bei der Rallye Monte Carlo wieder durchstarten zu können.



Grégoire Munster ist zu Beginn des Jahres 2023 für den Großteil des Teams ein neues Gesicht und hat sich nun im M-Sport-Aufgebot gut etabliert. Für den Luxemburger war es ein erfolgreiches und sehr konstantes Jahr, Munster ist in der Lage, einer der vielversprechendsten Nachwuchsfahrer der Saison 2024 zu werden. Zu seinen bisherigen Erfolgen zählen zwei belgische Juniorentitel sowie eine Reihe von Top-5-Platzierungen in der WRC2 seit seinem Debüt in der Kategorie im Jahr 2022. Seit seinem ersten Einsatz im Ford Fiesta Rally2 bei der Rallye Monte-Carlo im Januar 2023 machte Munster stetige Fortschritte in der Saison, die in einem WRC2 Challenger-Sieg in Griechenland gipfelte. Zu Beginn der Saison holte er am Steuer eines Fiesta Rally3 auch den Kategoriesieg in der Junior WRC in Estland.



Anschließend beeindruckte Munster die Fans und das Team bei seinen ersten Rally1-Events in Chile und Mitteleuropa. Er kämpfte hart darum, in Chile ein gutes Verhältnis zum Puma zu erreichen, und erlebte, wie dies auf seinem bevorzugten Asphaltbelag durch drei Länder Mitteleuropas wahr wurde, wo er insgesamt die viertschnellste Zeit und seine beste Gesamtzeit auf einer WRC-Etappe erreichte.



Die bisherige Karriere des 24-Jährigen ist ein Beispiel für die Fortschrittspyramide von M-Sport, während er durch die Kategorien klettert und sein Wissen, seinen Instinkt und seine Geschwindigkeit verfeinert, um die nächste Chance zu nutzen – eine komplette WRC-Saison auf höchstem Niveau. Er setzt seine Partnerschaft mit Beifahrer Louis Louka fort, und die beiden werden ihre Lernerfahrungen im Puma vertiefen und sich auf eine konstante Saisongeschwindigkeit und Erfahrung auf allen verschiedenen Untergründen, die die WRC zu bieten hat, konzentrieren.



Beide Mannschaften werden nächsten Monat ihre neu lackierten Pumas an der Startrampe der Rallye Monte-Carlo aufstellen. Der Ruf des Teams für einzigartige und atemberaubende Designs wird die Fans in Atem halten, bis die neue Lackierung am Freitag, dem 12. Januar, auf der Autosport International Show in Großbritannien vorgestellt wird.



Richard Millener, Teamchef, erklärte: «Im Jahr 2024 werden wir im Vergleich zu den letzten 12 Monaten einen neuen und anderen Ansatz verfolgen. Junge Talente zu fördern und ihnen dabei zu helfen, sich zu beweisen, ist eine aufregende Möglichkeit, eine WRC-Saison anzugehen, und da einige der Top-Fahrer nicht in der gesamten Meisterschaft antreten, haben wir die Möglichkeit, einige starke und überraschende Leistungen zu zeigen. Wir haben immer noch alle Zutaten, um Ergebnisse zu liefern, und das Team ist motiviert, in ein paar Wochen mit einem fast leeren Papier darüber, was wir erreichen können, von vorne zu beginnen.»



Millener fuhr fort: «Adrien, Alex, Gregoire und Louis sind allesamt großartige Jungs, die viel Entschlossenheit und Motivation besitzen. Ein junges Team kann große Energie erzeugen und daraus können großartige Dinge entstehen. Deshalb kann ich es kaum erwarten, wieder mit ihnen allen zusammenzuarbeiten, um zu zeigen, was wir erreichen können.»



Adrien Fourmaux sagte: «Ich freue mich sehr, 2024 wieder im Rallye 1 dabei zu sein. Diese Leistung zu erreichen war das Hauptziel der Saison 2023 und ich bin begeistert, nächstes Jahr für eine komplette Saison im Puma zurückzukehren. Ich bin M-Sport, Ford und Red Bull dankbar, dass sie mir das Vertrauen geschenkt haben, mir ein weiteres Jahr auf höchstem Niveau zu ermöglichen und es mir zu ermöglichen, mein Können unter Beweis zu stellen.»



Fourmaux weiter: «Es hat mir Spaß gemacht, Teil der Entwicklung des Fiesta Rally2 im Jahr 2023 zu sein, und ich denke, das wird mir für die kommende Saison mit dem Rally1-Auto helfen. Es wird für alle eine sehr interessante Saison, insbesondere mit dem neuen Reglement und Punktesystem. Wir haben einen richtigen Plan, um hart zu arbeiten und die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen, um das Team zu unterstützen und es dorthin zurückzubringen, wo es seinen Platz verdient. Ich bin auch sehr stolz darauf, der einzige französische Fahrer zu sein, der die gesamte Saison auf dem höchsten Niveau der WRC antritt!»



Grégoire Munster meinte: «Im Jahr 2023 fast die gesamte WRC2-Saison zu fahren, war ein großer Vorteil. Es ist das erste Mal, dass ich die Chance hatte, an fast allen WRC-Veranstaltungen teilzunehmen und Kilometer zu sammeln. Die beiden Einsätze im Puma haben mir bei der Vorbereitung auf die Rallye-1-Fahrt im Jahr 2024 sehr geholfen. Auch die Zusammenarbeit mit dem M-Sport-Team war unglaublich nützlich, man sieht das WRC2- und Rally1-Team alle in derselben Struktur, also ist es eine gute Vorbereitung auf Rally1, um sich vertraut und zu Hause zu fühlen. Ich freue mich darauf, in Monte-Carlo zu starten, und das Ziel für 2024 wird darin bestehen, als Erster einige gute Ergebnisse zu erzielen und das Tempo bei einer Rallye nach der anderen zu steigern. Ich versuche, keine Fehler zu machen und einfach die ganze Erfahrung zu sammeln. Wir fahren gegen Weltmeister, es wird also eine große Herausforderung, aber ich freue mich wirklich darauf.» (M-Sport)