Tänak: «Ich muss das volle Potenzial nutzen» 06.02.2024 - 11:12 Von Toni Hoffmann

© Hyundai Ott Tänak

Der Hyundai-Rückkehrer Ott Tänak ist optimistisch, was die Stärken des i20 N Rally1 von Hyundai angeht, gibt jedoch zu, dass er das Auto besser verstehen muss, um die maximale Leistung herauszuholen.

Tänak ist in dieser Saison wieder zurück bei Hyundai Motorsport, nachdem er letztes Jahr für den in Großbritannien ansässigen M-Sport Ford gefahren war. Der i20 N Rally1 des koreanischen Herstellerteams wurde einer Reihe technischer Verbesserungen unterzogen, seit Tänak bereits im Jahr 2022 für das Team fuhr. Mit Martin Järveoja als Co-Pilot belegte Tänak bei der Saisoneröffnungs-Rallye Monte-Carlo einen respektablen vierten Gesamtrang. Trotz Herausforderungen, wie dem Ausrutschen in einen vereisten Graben und einem mysteriösen Problem mit der Drosselklappe, ist Tänak der Konkurrenzfähigkeit des Autos überzeugt.



«Ich würde sagen, das Auto ist definitiv nicht schlecht», sagte er nach der Rallye Monte Carlo, die Teamkollege Thierry Neuville gewann. «Offensichtlich ist das Auto sehr wettbewerbsfähig und hat einige sehr starke Punkte. Einige Dinge wusste ich zum Beispiel vor Monte Carlo nicht und offensichtlich gab es hier viel mehr Asphalt als beim Test zuvor. Ohne die Erfahrung ist es sehr schwierig, die richtigen Entscheidungen zu treffen, aber ich würde sagen, am Ende haben wir uns auch nicht allzu sehr geirrt. Eigentlich verhält sich das Auto gut. Ich muss es nur verstehen.»



Tänak steht nächste Woche (15. – 18. Februar) vor einer anderen Herausforderung, wenn die Rallye Schweden, dem zweiten Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft WRC), eine Veranstaltung, die er letztes Jahr gewonnen hat.



Der 36jährige Este hatte vor der Rallye in Umeå, der einzigen reinen Winterrallye im Kalender, zwei Testtage absolviert. «Wir werden sehen, wie es uns geht», sinnierte er. «Aber es ist so, bei diesen Tests fährt man nur auf einer vier Kilometer langen Straße und das war’s. Bei der Rallye beginnt alles anders zu werden.»