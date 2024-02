Toyota plant Fahrwerks-Upgrades 07.02.2024 - 11:24 Von Toni Hoffmann

© Toyota Tom Fowler

Toyota arbeitet an einer neuen Fahrwerkshomologation, die bereits bei der Safari Rallye Kenia im nächsten Monat (28. – 31. März 2024) am GR Yaris Rally1 greifen soll.

Der technische Direktor des Teams, Tom Fowler, hat in den Medien bestätigt, dass die Änderungen am Auto eine bedeutende Aktualisierung der aktuellen Spezifikation des Autos darstellen. Fowler sagte, das Team habe letztes Jahr an den Überarbeitungen gearbeitet. Die Teams führen oft im März oder April neue Spezifikationsteile ein, sobald die spezifischen Ereignisse wie Monte Carlo und Schweden absolviert sind. Zu Beginn dieser Saison war die einzige wirkliche Änderung am Yaris ein Motor-Upgrade, das dem 1600-cm³-Aggregat mehr Drehmoment bot.



Fowler sagte: «Dies war das Ziel unserer Entwicklung in der Saison 2023 und bis 2024. Es wird eine ziemlich große Überarbeitung des Aufhängungssystems sein, die, würde ich sagen, mindestens zehn Komponenten umfasst, es ist also ein ziemlich großes Update. Es geht nicht nur um reine Leistung sondern auch um Verlässlichkeit. Wir hatten in den letzten Jahren zeitweise technische Probleme mit der Aufhängung.»



Fowler fügte hinzu: «Derzeit liegt es bei der FIA für den nächsten Homologationszyklus, der am 1. März veröffentlicht werden soll. Wir haben uns als Team noch nicht entschieden, ob wir es bei der nächsten Rallye nach dem 1. März oder der darauffolgenden Rallye einbringen werden. Es ist eher eine logistische Frage als etwas anderes. Wir wissen, dass es in Kenia Dinge gibt, die schief gehen können, wie wir das während der letzten beiden Safari-Rallyes gesehen haben, und wir entscheiden uns möglicherweise dafür, diese vor Kenia dauerhaft zu verwenden.»