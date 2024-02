Neuville muss als Erster in den Schnee 09.02.2024 - 12:03 Von Toni Hoffmann

© youtube Thierry Neuville beim Schweden-Test

Thierry Neuville muss beim zweiten Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) nach seinem Auftaktsieg mit seinem Hyundai als erstes Fahrzeug auf die verschneiten schwedischen Pisten.

Der Tabellenführer Neuville wird daher die Wettervorhersage für Nordschweden derzeit genauer im Auge behalten als die meisten anderen. Dank seines zweiten Sieges bei der Rallye Monte-Carlo im letzten Monat wird der Belgier nächste Woche bei der Rallye Schweden das Feld auf den schneebedeckten Straßen rund um Umeå anführen.



Neuville hofft, dass diese Strecken nicht zu schneereich sind. Starker Schneefall in der nächsten Woche oder zwischen der Besichtigung und der Rallye selbst würde seine Position als Erster auf der Straße gefährden – und ihn dazu zwingen, als Schneepflug zu fungieren, die Spuren zu räumen und den Grip für die nachfolgenden Fahrer zu verbessern.



«Wir müssen sehen, wie die Bedingungen sein werden, wenn wir dort ankommen», sagte er. «Wenn die Oberfläche wirklich stark gefroren ist, kann die Straße für uns in Ordnung sein – aber wenn viel Schnee auf der Straße liegt und die Bedingungen schwierig sind, können wir weiter unten um die Plätze kämpfen, vielleicht um den fünften oder sechsten Rang. Wir können nur hoffen, dass der Grip gut ist. Wenn ja, dann denke ich, dass wir um den Sieg kämpfen können.»



Die Rallye Schweden wird der erste WRC-Auftritt von Doppelweltmeister Kalle Rovanperä in dieser Saison sein, nachdem der Toyota GR Yaris Rally1-Fahrer in seinem Teilzeitprogramm auf den Saisonauftakt in den französischen Alpen verzichtet hat.