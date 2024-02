Rovanperä: «Wir wollen in Schweden zurückschlagen» 12.02.2024 - 11:41 Von Toni Hoffmann

© Rovanperä Kalle Rovanperä

Der Doppelweltmeister und Noch-Titelverteidiger Kalle Rovanperä startet sein Teilzeitprogramm beim zweiten Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) im verschneiten Schweden.

Kalle Rovanperä, der im Januar auf den Saisonauftakt in Monte-Carlo verzichtete, wird seine Saison daher in Schweden beginnen, und sein einziges Ziel wird natürlich sein, diesen Event zu gewinnen. Enttäuscht von seinen Leistungen im letzten Jahr, hat der Finne die Absicht, wieder zur alten Form zurückzufinden, mit dem zusätzlichen Vorteil einer viel günstigeren Ausgangsposition. Wie sein Teamkollege Elfyn Evans bereitete sich der Doppelweltmeister zusätzlich zu seinem Testtag mit der Teilnahme an der Arctic Rallye auf diese Runde vor.



«Es ist schon etwas merkwürdig, unsere Saison mit einer Veranstaltung wie der Rallye Schweden zu beginnen. Ich liebe es immer, auf Schnee zu fahren, und es ist eines der schönsten Gefühle, die man in einem Rallyeauto erleben kann. Es war cool, letzte Woche bei der Arctic Rallye und bei unseren Tests vor der Veranstaltung wieder ins Auto zu steigen», erklärte der Saisoneinsteiger Rovanperä.



Rovanperä weiter: «Schweden war in der Vergangenheit ein guter Test für uns, aber letztes Jahr waren wir nicht so stark, deshalb wollen wir dieses Jahr zurückschlagen. Da dies die einzige Runde auf Schnee ist, ist es nicht einfach, mit nur wenigen Testtagen unter diesen Bedingungen die perfekten Einstellungen zu finden. Aber ich denke, wir haben bei unseren Tests einige nützliche Dinge gefunden und wir sind auf dem richtigen Weg, also freue ich mich auf die Rallye.»



Statistik von Kalle Rovanperä in Schweden:

2023: 4. Platz (Toyota GR Yaris Rally1)

2022: Sieg (Toyota GR Yaris Rally1)

2020: 3. Platz (Toyota Yaris WRC)

2019: 18. Rang, 2. Platz WRC2 Pro (Skoda Fabia R5)