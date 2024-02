Tänak gewöhnt sich schnell an vertraute Umgebung 10.02.2024 - 08:50 Von Toni Hoffmann

© Hyundai Ott Tänak

Als Ott Tänak wieder zurück bei Hyundai Motorsport war, schien er sich sowohl im Team als auch im i20 N Rally1 Hybrid bei der Rallye Monte-Carlo, Auftakt zur Rallye-Weltmeisterschaft (WRC), sofort zu Hause zu fühlen.

Während der Este am Donnerstagabend auf den ersten beiden Prüfungen 2024 in den französischen Alpen mit einem Setup-Problem zu kämpfen hatte, das alle drei Hyundai betraf, gab er zu, dass es sein Ausritt in einem Graben der dritten Prüfung am Freitagmorgen war, der ihn wahrscheinlich am meisten Zeit gekostet hat. Trotz dieses Missgeschicks belegte er einen soliden vierten Platz und holte sich in der ersten Runde bei seinem Hyundai-Comeback Punkte.



«Die Rallye Monte Carlo ist nie einfach», sagte Tänak, der Weltmeister von 2019. «Es war nicht die beständigste Veranstaltung, aber wir haben das Wochenende überstanden und einige Erfahrungen mitgenommen. Wir können sehen, dass das Auto konkurrenzfähig ist. Wir haben noch einiges an Arbeit vor uns, aber es ist klar, dass Hyundai Motorsport letztes Jahr gute Arbeit geleistet hat. Mal sehen, was wir als nächstes tun können.»



Tänak geht in die zweite Runde, um seinen Sieg bei der Rallye Schweden zu verteidigen, den er letzte Saison am Steuer eines M-Sport Ford Puma errungen hat. «Wir freuen uns auf Schweden», fügte er hinzu. «Es ist ein weiteres Abenteuer. Hoffentlich sind wir nach unserem Test vor dem Event noch besser vorbereitet als für die Monte.»