Kalle Rovanperä möchte in Kenia Wiedergutmachung 24.03.2024 - 12:12 Von Toni Hoffmann

© Toyota Kalle Rovanperä gewann 2022 in Kenia

Der amtierende Rallye-Weltmeister Kalle Rovanperä wird nächste Woche versuchen, die miserable Rallye Schweden mit einem starken Auftritt bei der Safari Rallye Kenia in den Schatten zu stellen.

Der Finne belegte in den letzten beiden Ausgaben der Safari Rallye Kenia die Plätze eins und zwei – ein ähnliches Ergebnis nächste Woche würde dazu beitragen, seinen 39. Platz im Schnee letzten Monat vergessen zu lassen. Sein Versuch in der zweiten Runde, dem persönlichen Saisonstart des Teilzeitpiloten, scheiterte, als er am Eröffnungsmorgen in Umeå den Kühler seines Toyota GR Yaris Rally1 beschädigte. Jetzt freut er sich auf Naivasha und die einzigartige Herausforderung der Safari.



«Es ist wirklich aufregend, nach Kenia zurückzukehren», sagte der Finne vor dem dritten Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) in Ostafrika. «Es war eine ziemlich gute Rallye für mich und auch für unser Team: Wir haben dort einige wirklich erstaunliche Ergebnisse erzielt. Auch die Atmosphäre ist super, ich freue mich riesig darauf. Es wird interessant sein, zu dieser Jahreszeit, während der Regenzeit, dorthin zu fahren.»



Rovanperä ergänzte: «Wir gehen davon aus, dass es deutlich schlammiger sein wird, und schon in den vergangenen Jahren haben wir etwas Regen gesehen, und bei diesen Bedingungen ist es immer sehr schwierig und rutschig. Die größte Herausforderung wird darin bestehen, die ganze Woche über ein zuverlässiges Tempo zu haben, konstant zu sein und Ärger zu vermeiden. Die Rallye Schweden verlief nicht wie geplant, daher bin ich wirklich hungrig auf ein gutes Ergebnis in Kenia.»