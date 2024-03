Toyota bei dritter Station in Kenia erster Sieg 2024?

Das Toyota Gazoo Racing World Rally Team strebt nach zwei Vierfach-Siegen weitere Erfolge bei der legendären Safari Rallye Kenia an, wo vom 28. bis 31. März die einzige afrikanische Runde der Saison stattfindet.

Seit seiner Rückkehr in die FIA-Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) m Jahr 2021 hat die Rallye Safari den Ruf als eine der härtesten Herausforderungen des Motorsports wiedererlangt. Dieser Herausforderung hat sich TGR-WRT mit drei Siegen in Folge gemeistert und Toyotas Siegesrekord bei der Veranstaltung auf 11 erhöht. Dazu gehört auch ein historisches Paar von 1-2-3-4-Ergebnissen in den letzten zwei Jahren.

In diesem Jahr bringt das Team ein weiteres starkes Aufgebot mit drei Fahrern mit, die jeweils mehrere Safari-Podiumsplätze auf ihrem Konto haben. Doppelweltmeister Kalle Rovanperä gewann die Veranstaltung im Jahr 2022 und belegte letztes Jahr knapp den zweiten Platz, während Elfyn Evans die Chance hat, seinen Namen in die Siegerliste aufzunehmen, nachdem er in den letzten beiden Ausgaben Zweiter und Dritter wurde. Kenia war auch für Takamoto Katsuta ein glückliches Jagdrevier, denn die Rallye, bei der er 2021 und 2022 seine ersten beiden WRC-Podiumsplätze erreichte.

Für 2024 kehrt die Safari zu einem traditionelleren Termin zu Beginn des Jahres zurück, da sie seit ihrem WRC-Comeback im Juni stattfindet. Dieser Schritt könnte mit stärkeren Niederschlägen einhergehen und die normalerweise trockenen und staubigen Strecken möglicherweise in tiefen Schlamm verwandeln: Bedingungen, die zuvor für einige der ikonischsten Bilder in der Geschichte der WRC verantwortlich waren.

Eine Änderung des Reglements bedeutet, dass Teams in diesem Jahr Rally1-Autos mit Schnorchelsystemen ausstatten dürfen – ein weiteres bemerkenswertes Merkmal der Safari-Rallye in der Vergangenheit –, um ihnen das Navigieren in tiefem Wasser oder weichem Sand zu erleichtern und zu verhindern, dass den Motoren die Luft ausgeht. Für die erste Schotter-Rallye der Saison wird TGR-WRT außerdem ein aktualisiertes Federungssystem einführen, das auf eine Verbesserung von Leistung und Zuverlässigkeit abzielt.

Änderungen an der Route machen diese mit 367,76 Wettbewerbskilometern zur längsten Safari-Rallye der modernen WRC-Ära. Der Shakedown findet am Mittwoch statt, bevor die Rallye am Donnerstagmittag in der kenianischen Hauptstadt Nairobi startet. Die Wettkampfaction beginnt mit der nahegelegenen Super-Prüfung Kasarani. Der Rest der Veranstaltung findet rund um den Servicepark am Ufer des Naivasha-Sees statt, etwa 100 Kilometer nordwestlich. Auf zwei Runden mit drei Prüfungen rund um den See am Freitag folgt am Samstag der längste Tag der Rallye: Dieser führt die Crews weiter nach Norden zum Elmenteita-See für ein weiteres Trio wiederholter Prüfungen, darunter eine erweiterte Version der Sleeping Warrior-Etappe. Am Sonntag geht es wieder zurück zum Lake Naivasha für zwei weitere Runden mit drei Entscheidungen, wobei Hell’s Gate die Power Stage zum Abschluss der Rallye ausrichtet.

Jari-Matti Latvala (Teamchef): «Die Safari Rallye ist eine Veranstaltung, auf die wir uns immer freuen. In diesem Jahr könnte es mit der Datumsänderung zu einer anderen Herausforderung kommen: Da in Kenia jetzt Regenzeit ist, besteht ein erhöhtes Risiko für schwierige Bedingungen. Wenn es dort regnet, können die Etappen extrem rutschig werden und für die Fahrer eine echte Herausforderung darstellen. Geduld ist immer sehr wichtig, besonders wenn das Wetter schwierig wird. Der Schlüssel dazu kann sein, der Klügste und nicht der Schnellste zu sein. Alle unsere Fahrer haben gezeigt, was es braucht, um dort gut abzuschneiden, und wir würden uns sehr über einen weiteren Toyota-Sieg freuen. Es ist schwierig, für diese eine Veranstaltung wesentliche Änderungen am Auto vorzunehmen, aber wir führen ein allgemeines Update für die Federung ein. Toll ist auch, dass wir die Autos mit Schnorcheln ausstatten können, was nicht nur cool aussieht, sondern auch hilft, wenn mehr Wasser auf der Straße ist.»

Doppel-Champion und Teilzeitpilot Kalle Rovanperä: «Es ist wirklich aufregend, nach Kenia zurückzukehren. Es war eine ziemlich gute Rallye für mich und auch für unser Team: Wir haben dort einige wirklich erstaunliche Ergebnisse erzielt. Auch die Atmosphäre ist super, ich freue mich riesig darauf. Es wird interessant sein, zu dieser Jahreszeit, während der Regenzeit, dorthin zu fahren. Wir gehen davon aus, dass es deutlich schlammiger sein könnte, und schon in den vergangenen Jahren haben wir etwas Regen gesehen, und bei diesen Bedingungen ist es immer sehr schwierig und rutschig. Die größte Herausforderung wird darin bestehen, die ganze Woche über ein zuverlässiges Tempo zu haben, konstant zu sein und Ärger zu vermeiden. Die Rallye Schweden verlief nicht wie geplant, daher bin ich wirklich hungrig auf ein gutes Ergebnis in Kenia.»

Elfyn Evans: «Die Safari-Rallye ist das extremste Event im Kalender und daher immer eine spannende Veranstaltung. Es geht mehr um das Abenteuer als um den puren Nervenkitzel des Fahrens, aber ich freue mich wie immer darauf. Wir sind gut in das Jahr gestartet und haben in den ersten beiden Runden gute Punkte mitgenommen, aber die Safari kann eine Art Lotterie sein. Wir müssen die Balance zwischen Druck und Zuverlässigkeit finden und sehen, ob wir mit guten Punkten am Ziel ankommen, aber das ist leichter gesagt als getan. Wir haben schon früher gesehen, dass es bei Regen sehr schwierig sein kann, und wir werden möglicherweise für einen größeren Teil der Rallye mit viel schwierigeren Bedingungen rechnen, und das könnte die Sache ziemlich herausfordernd machen.»

Takamoto Katsuta: «Ich bin natürlich sehr aufgeregt und freue mich auf die Safari-Rallye: Es ist eine Rallye, bei der Toyota wirklich stark war. Aber dieses Mal werden wir zu einem ganz anderen Zeitpunkt des Jahres nach Kenia reisen, sodass es hinsichtlich der Wetterbedingungen zu größeren Herausforderungen kommen könnte. Wir haben versucht, uns auf alle möglichen Bedingungen vorzubereiten, aber man weiß nie, wie es wirklich sein wird, bis man dort ankommt. Bei dieser Art von Rallye ist es immer wichtig, ein zuverlässiges Auto zu haben, was meiner Meinung nach unsere Stärke ist. Nach Schweden war ich enttäuscht, aber ich habe nach vorne geblickt, mich auf diese Rallye vorbereitet und mein Bestes gegeben, um ein gutes Ergebnis für das Team zu erzielen. Das ist mein nächstes Ziel und ich fühle mich gut.» (Toyota)

Fahrer-WM - Stand nach 2 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug (Schweden) Punkte 1 Thierry Neuville (B), Hyundai (10 + 5 +2) 48 2 Elfyn Evans (GB), Toyota (13 + 7 + 4) 45 3 Adrien Fourmaux (F), Ford (15 + 3) 29 4 Sébastien Ogier (F), Toyota (0) 24 5 Ott Tänak (EE), Hyundai (0 + 4 + 2) 21 6 Esapekka Lappi (FIN), Toyota (18 + 1) 19 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota (0 + 2 + 1) 12 8 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota (0 + 6 + 5) 11 9 Oliver Solberg (S), Škoda Rally2 (8 + 0) 8 10 Andreas Mikkelsen (N), Hyundai (0) 6