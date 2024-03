Ott Tänak braucht die Wende in Kenia 24.03.2024 - 11:54 Von Toni Hoffmann

© Hyundai Ott Tänak braucht Erfolg

Wegen des bescheidenen Starts braucht Ott Tänak in Kenia eine Wende und hofft, dass die Safari Rallye Kenia dazu beitragen wird, seine Herausforderung für die Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) wieder auf Kurs zu bringen.

Ott Tänak, Titelgewinner 2019, hat bei seiner Rückkehr zu Hyundai in den ersten beiden Runden der Serie mehr eine Fehlleistung erlitten – er kam sowohl bei der Rallye Monte-Carlo als auch in Schweden von der Straße ab und landete damit auf dem fünften Platz in der Gesamtwertung und 27 Punkte hinter seinem Teamkollegen und Tabellenführer Thierry Neuville.



Während Tänak in der Vergangenheit in Afrika viel Geschwindigkeit gezeigt hat, hat der Este bei einer Gesamtplatzierung nur selten den Kürzeren gezogen. Sein dritter Podiumsplatz beim Comeback der Safari in den WRC-Kalender 2021 bleibt ein Highlight. Er möchte das in diesem Jahr in Naivasha mit einem starken Ergebnis ändern.



«Persönlich», sagte Tänak, «habe ich es in dieser Saison noch nicht geschafft, in Schwung zu kommen und habe keine starken Ergebnisse erzielt. Ich hoffe, dass ich das ändern kann, indem ich alles sauber halte und bei dieser Rallye gut punkte. Ich muss liefern.»



Tänak weiter: «Die Safari Rallye Kenia ist eine besondere Herausforderung. Um gut abzuschneiden, braucht man Ausdauer, zumal das Wetter unberechenbar und die Straßen sehr holprig sind und es insgesamt sehr schwierig ist, dort zu gewinnen. Auf den Prüfungen kommt es vor allem auf die Leistung der Autos an. Natürlich gibt es mit den aktuellen Rally1-Autos Stellen, an denen man nicht einfach nur schnell und Vollgas geben kann, aber die Leistung ist immer noch entscheidend.»



Nachdem er mit dem i20 N Rally1 in Monte Carlo und Schweden Probleme hatte, hofft Tänak, dass die jüngsten Arbeiten am Auto dazu beigetragen haben, diesen Bereich zu verbessern. Er fügte hinzu: «Die Vorbereitungen und Tests in Spanien waren wichtig für uns. Bei den letzten beiden Rallyes hatten wir Probleme mit der Motormapping, daher war es entscheidend, dass sich die Dinge für Kenia angenehmer anfühlen.»