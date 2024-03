Kein Osterspaziergang, aber der Härtest des Jahres 26.03.2024 - 12:34 Von Toni Hoffmann

Bei der Safari Rallye Kenia wird wegen des Wetters ein starker Härtetest erwartet, Die Safari Rallye Kenia in dieser Woche (28. – 31. März) entwickelt sich zu einer der anspruchsvollsten seit dem Comeback in die Rallye-

Heftiger Regen in den Tagen vor dem Recce, der Besichtigung, hat die Strecken in Schlammpisten verwandelt, sodass einige Teams in manchen Abschnitten Probleme hatten. Durch die Vorverlegung der Veranstaltung im Kalender findet die Safari wieder zu ihrem klassischen März-Termin an Ostern statt, der Regenzeit in Kenia.



Um potenziell überfluteten Straßen entgegenzuwirken, sind viele Autos mit Schnorcheln ausgestattet, die es dem Motor ermöglichen, zu atmen und gleichzeitig das Risiko einer Wasseraufnahme zu verringern.



Toyota-Teamchef Jari-Matti Latvala gab zu, dass die Veranstaltung eine andere – und härtere – Prüfung darstellen könnte als in den Vorjahren. Angesichts der 100-prozentigen Erfolgsquote seines Teams bei der Veranstaltung der Neuzeit freut er sich natürlich darauf, wieder in Naivasha zu sein.



«Die Safari Rallye ist eine Veranstaltung, auf die wir uns immer freuen», sagte Latvala. «Dieses Jahr könnte die Terminänderung eine andere Herausforderung mit sich bringen: Jetzt ist in Kenia Regenzeit, daher besteht ein höheres Risiko für schwierige Bedingungen. Wenn es dort regnet, können die Strecken extrem rutschig werden und für die Fahrer eine echte Herausforderung darstellen.»



Latvala weiter: «Geduld ist immer sehr wichtig, besonders wenn das Wetter schwierig wird. Der Schlüssel dazu kann sein, der Klügste und nicht der Schnellste zu sein. Alle unsere Fahrer haben gezeigt, was es braucht, um dort gut abzuschneiden, und wir würden uns sehr über einen weiteren Toyota-Sieg freuen. Es ist schwierig, für diese eine Veranstaltung wesentliche Änderungen am Auto vorzunehmen, aber wir führen ein allgemeines Update für die Federung ein. Toll ist auch, dass wir die Autos mit Schnorcheln ausstatten können, was nicht nur cool aussieht, sondern auch hilft, wenn mehr Wasser auf der Straße ist.»