Champion Rovanperä Bester im Kenia-Shakedown

Der Doppelchampion Kalle Rovanperä, 2024 nur mit einem Teilzeitprogramm, setzte im Shakedown der Rallye Safari Kenia, dritter Lauf zur Weltmeisterschaft, die erste inoffizielle Duftnote.

2022 in seinem Weltmeisterjahr gewann Kalle Rovanperä die legendäre Rallye Safari im ostafrikanischen Kenia. Bei seinem zweiten Saisonstart in seinem selbst gewählten Teilzeitprogramm schickt sich Rovanperä an, diesen Erfolg zu wiederholen. Eine diesbezügliche Andeutung machte er im Shakedown, wo er im Toyota GR Yaris Rally1 auf der 5,40 km langen Teststrecke mit 3:32,1 Minuten die erste, wenn auch inoffizielle Duftnote setzte. Dort war er gerade einmal zwei Zehntelsekunden schneller als der aktuelle Tabellenführer Thierry Neuville im Hyundai i20 N Rally1.

Rovanperä erklärte: «Das hier ist eine Rallye, bei der man vor dem Ziel nicht viel erwarten kann, weil man nie weiß, was passiert. Daher ist es auch mein Plan, hier nichts zu erwarten, sondern zu sehen, was passiert.»

Neuville meinte: «Wir müssen noch ein besseres Setup finden. Daran müssen wir etwas arbeiten. Ich versuche, das Auto zu verstehen. Wir wollen sehen, was wir noch verbessern können.»

3:32,4 Minuten war die inoffizielle Zeit des Drittschnellsten Esapekka Lappi, dem Sieger in Schweden in einem weiteren Hyundai i20 N Rally1. Ott Tänak, der nach seinen Fehlern bei den bisherigen zwei Läufen in Monte Carlo und in Schweden bei seinem Hyundai-Comeback zu einer vorzeigbaren Leistung in Kenia verdammt ist. Er rangierte mit 3;33,7 Minuten auf der vierten Position, vor dem WM-Zweiten Elfyn Evans im zweiten Toyota GR Yaris Rally1 mit 3:34,2 Minuten.

Die Safari-Rallye Kenia umfasst 19 Prüfungen über insgesamt 367,76 Kilometer. Als erstes Appetithäppchen gibt’s am Donnerstag, 28. März, eine kurze Zuschauerprüfung, die den Fans in den Außenbezirken der Hauptstadt Nairobi einheizen wird. Am Freitag folgen sechs WP über insgesamt 127,58 Kilometer. Längster Tag der Rallye ist der Samstag – die Etappe umfasst sechs WP über insgesamt 160,96 Kilometer. Am Sonntag folgen sechs weitere gezeitete Prüfungen. Die Siegerehrung findet im Anschluss an die Kult-WP ,Hell’s Gate‘ gegen 15.10 Uhr Ortszeit statt.

Inoffizielle Shakedown-Zeiten (5,40 km) Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota 3:32,1 2 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai 3:32,3 3 Lappi/Ferm (FIN), Hyundai 3:32,4 4 Tänak/Järveoja (EE), Hyundai 3:33,7 5 Evans/Martin (GB), Toyota 3:34,2 6 Fourmaux/Coria (F), Ford 3:35,8 7 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota 3:36,0 8 Munster/Louka (L/B), Ford 3:40,8 9 Vasilakis/Krawszik (GR/GB), Ford Fiesta 3:43,8 10 Greensmirth/Andersson (GB/S), Skoda 3:45,6

Fahrer-WM - Stand nach 2 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug (Schweden) Punkte 1 Thierry Neuville (B), Hyundai (10 + 5 +2) 48 2 Elfyn Evans (GB), Toyota (13 + 7 + 4) 45 3 Adrien Fourmaux (F), Ford (15 + 3) 29 4 Sébastien Ogier (F), Toyota (0) 24 5 Ott Tänak (EE), Hyundai (0 + 4 + 2) 21 6 Esapekka Lappi (FIN), Toyota (18 + 1) 19 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota (0 + 2 + 1) 12 8 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota (0 + 6 + 5) 11 9 Oliver Solberg (S), Škoda Rally2 (8 + 0) 8 10 Andreas Mikkelsen (N), Hyundai (0) 6

Hersteller-WM - Stand nach 2 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Toyota Gazoo Racing WRT 87 2 Hyundai Shell Mobis WRT 87 3 M-Sport Ford WRT 47

Rallye Safari auf Servus TV:

Gründonnerstag, 28. März 2024:

12:00 Uhr MEZ: WP 1 «Super Special Kasarani» (4,84 km)*

Ostersamstag, 30. März 2024:

07:00 Uhr MEZ: WP 9 «Elementaita 1» (15,08 km)*

13:30 Uhr MEZ: WP 12 «Elementaita 2» (15,08 km)*

Ostersonntag, 31. März 2024:

08:00 Uhr MEZ: WP 16 «Hellsgate 1» (10,53 km)*

13:00 Uhr MEZ: WP 19 «Hellsgate 2» (Power Stage/10,53 km)

* Gute Englisch-Kenntnisse erforderlich