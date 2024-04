WRC-Leader Neuville: «Noch Raum für Verbesserungen» 07.04.2024 - 10:52 Von Toni Hoffmann

© Hyundai Thierry Neuville

Thierry Neuville ist froh, seinen Vorsprung vor Elfyn Evans in Kenia ausgebaut zu haben, und erkennt aber auch, dass Hyundai noch besser abschneiden kann.

Thierry Neuville wird nicht unbedingt gute Erinnerungen an die Kenia-Rallye haben. Der Belgier blieb mit seinem Hyundai i20 N Rally1 von technischen Problemen nicht verschont und erlebte ein schwieriges Wochenende, als Fünfter weit, sehr weit entfernt vom Sieger Kalle Rovanperä, der sich in der kenianischen Savanne keine Sorgen machte.



Doch trotz aller Rückschläge, die der Tabellenführer Neuville erlebte, zeigte der Hyundai-Fahrer am Ende eine starke Leistung. Obwohl er mehr als zehn Minuten hinter dem Finnen den fünften Platz belegte, erzielte Thierry Neuville nur einen Punkt weniger als Rovanperä (19 gegen 20). Besser noch: Der WM-Zweitplatzierte Elfyn Evans erzielte, obwohl er in Kenia den vierten Platz belegte, drei Punkte weniger als er. Dies ermöglichte es Neuville, seinen Vorsprung an der Spitze der Meisterschaft auf nun sechs Punkte Vorsprung (67 gegen 61) auszubauen.



«Es ist gut, mehr Punkte zu holen», betonte Neuville. «Wir haben einen größeren Vorsprung als bei unserer Ankunft in Kenia. Insofern ist es gut, aber wir hätten es definitiv besser machen können. Leider hatten wir einige Probleme, aber wir haben trotzdem weiter gekämpft. Am Sonntag hatten wir die Möglichkeit, viele Punkte zu sammeln und holten elf von zwölf. Daher sind wir mit dem zweiten Platz an diesem Tag zufrieden. Wir hätten gerne mehr bekommen, insbesondere nach drei schwierigen Jahren in Folge in Kenia.»



Thierry Neuville wurde in Kenia erneut von den Toyota geschlagen und ihm war klar. Bei Hyundai lief nicht alles perfekt, da in Kenia erneut Bedenken hinsichtlich der Zuverlässigkeit bestehen. «Es gibt noch Raum für Verbesserungen», fährt er fort. «Dennoch ist es uns gelungen, unseren Vorsprung in der Meisterschaft auszubauen und uns eine gute Position auf dem Weg nach Kroatien zu sichern. Lasst uns das schnell weitermachen.»