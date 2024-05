Hyundai peilt in Portugal nächstes Podest an

Hyundai Motorsport möchte seine diesjährige Podiumsserie am kommenden Wochenende bei der Rallye Portugal, dem fünften Lauf der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2024, fortsetzen.

Thierry Neuville und Ott Tänak sind beide frühere Gewinner der schnellen und technischen Schotterrallye und werden ihre Meisterschaftsambitionen weiter vorantreiben. Dani Sordo und Cándido Carrera werden den dritten Hyundai i20 N Rally1 Hybrid bei ihrem ersten Saisoneinsatz steuern, bei einer Veranstaltung, die für den spanischen Fahrer in der Vergangenheit erfolgreich war.

Nach einer starken Leistung von Hyundai Motorsport in Kroatien reist das Team zur Rallye Portugal (9.–12. Mai) zum fünften Lauf der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2024 mit einem weiteren Podiumsplatz im Visier .

Die Saison 2024 bleibt unglaublich eng: Thierry Neuville und Martijn Wydaeghe führen die Fahrer- und Beifahrerwertung mit einem kleinen Vorsprung von sechs Punkten an. Nach einem spannenden Wochenende in Kroatien, wo die Belgier die meiste Zeit der Veranstaltung in Führung lagen, bevor sie auf den dritten Gesamtrang abfielen, möchte die Crew bei einer Rallye, bei der Neuville 2018 siegreich war, wieder auf die Siegerstraße zurückkehren.

Die Sieger von 2019, Ott Tänak und Martin Järveoja, haben in dieser Saison bisher solide Leistungen gezeigt und Vertrauen in den Hyundai i20 N Rally1 Hybrid gestärkt. Die Esten verließen Kroatien als Mannschaft mit der zweithöchsten Punktzahl und hoffen, diese Dynamik bei ihrer Rückkehr auf Schotter nutzen zu können, um in der Meisterschaftswertung Fortschritte zu machen.

Portugal markiert auch die Rückkehr Dani Sordo und Cándido Carrera im Hyundai Shell Mobis World Rally Team. Die Spanier haben in Portugal zwei aufeinanderfolgende Podestplätze erreicht, wobei Sordo bei der Veranstaltung sieben Mal unter den ersten Drei landete. Die Schotterspezialisten werden sich darauf konzentrieren, die Position des Teams in der Herstellerwertung zu verbessern, wo der Rückstand auf den Ersten nur sieben Punkte beträgt.

Der sich ständig weiterentwickelnde Schotter und die großen Sprungkuppen in Portugal stellen die Crews vor unvorhersehbare Herausforderungen. Da sich das Profil bei jedem Durchgang ändert, können tiefe Spurrillen zu Risiken für das Ende der Rallye werden, wenn sie nicht präzise befahren werden. Regen ist eine der größten Gefahren für ein sauberes Wochenende bei der Rallye in Matosinhos bei Porto: Wenn Wasser auf die extrem staubige Oberfläche gelangt, entsteht eine schlammige Gefahr für die Rally1-Autos. Die bei Fans beliebte Fafe-Prüfung (11,18 km) kehrt am letzten Tag des Wochenendes noch einmal zurück, wobei der legendäre Sprung eine einzigartige Prüfung zum Abschluss der Rallye darstellt.

Cyril Abiteboul, Präsident und Teamchef von Hyundai Motorsport, erklärte: «Wir gehen mit viel positivem Schwung in die fünfte Saisonrunde. Auch wenn Kroatien nicht ganz nach Plan lief, können wir vom Wochenende dennoch viel Positives mitnehmen – einschließlich eines Podiumsplatzes. Wir freuen uns, Dani und Cándido wieder bei uns begrüßen zu dürfen und wissen, wie gut sie in Portugal abschneiden. Wenn wir sie im Auto haben, haben wir an diesem Wochenende viel zu erwarten. Thierry und Martijn wollen ihre Führung in der Meisterschaft ausbauen und werden daher am Wochenende mit voller Kraft auf der Suche nach einer sauberen Fahrt und der maximalen Punktzahl sein. Wir wissen, dass Ott und Martin sich darauf freuen, wieder auf Schotter zu fahren, und dass sie im Auto volle Leistung zeigen, um so viele Punkte wie möglich zu holen, ähnlich wie sie es in Kroatien getan haben. Mindestens eine der Podiumsplätze zu erreichen, wäre ein idealer Abschluss des Wochenendes und würde uns helfen, in allen drei Meisterschaften voranzukommen, und ein Sieg steht für uns an erster Stelle.»

Neuville sagte: «Der Erfolg in Portugal hängt wie immer von den gleichen Faktoren ab. Wir brauchen Konstanz, ein gutes Setup und Vertrauen in das Auto. Auch die Straßenbedingungen und die Position werden einen großen Einfluss auf unsere Leistung haben: Immer wenn es regnet, werden wir schnell sein, wenn es trocken ist, werden wir mehr Probleme haben, weil jeder die Strecken gut kennt. Beim Test vor dem Event war ich mit dem Auto zufrieden und wir haben uns auf ein Setup konzentriert, das mir das nötige Selbstvertrauen gibt, um auf sehr rutschigen Bedingungen an die Spitze zu kommen. Dieses präzisere Auto wird für alle Kurvenkombinationen benötigt, aber ich brauche immer noch etwas von der Traktion, auf die wir uns in Kenia konzentriert haben. Mein Ziel ist es, unsere Leistung am Freitag und Samstag zu optimieren, bevor ich am Sonntag auf die maximale Punktzahl drücke. Ich würde gerne ganz oben auf dem Podium landen.»

Tänak betonte: «Nach Kroatien ist es großartig, wieder auf einen raueren Untergrund zurückzukehren. Portugal macht wirklich Spaß – es ist eine Veranstaltung, auf die ich mich freue. Es handelt sich um eine schnelle Rallye mit hohen Geschwindigkeiten, die im ersten Durchgang normalerweise ruhig und im zweiten sehr rau ist. In diesem Teil der Saison beginnt es wärmer zu werden und Portugal ist eine der ersten Rallyes, bei der das Auto und die Reifen ziemlich anspruchsvoll werden können. Der Kontrast zwischen der ersten und der zweiten Schleife ist deutlich erkennbar, da die weichen Straßen sehr zerfurcht sein können. Wir haben den Pre-Event-Test bereits durchgeführt und es gibt definitiv noch viel zu tun, aber ich freue mich wirklich darauf, hart zu pushen.»

Sordo führte an: «Ich freue mich wirklich, wieder im Auto zu sitzen, besonders in Portugal. Es ist immer eine besondere Rallye für alle – sowohl für die Fahrer als auch für die Zuschauer. Aufgrund der Temperaturen und des Streckenprofils ist es eine einzigartige Herausforderung für das Auto. Daher ist die richtige Abstimmung der Schlüssel zum Erfolg in Portugal. Wir haben beim Test vor dem Event viel gearbeitet, um dies zu perfektionieren, damit wir am nächsten Wochenende Vollgas geben können. Es wird interessant, da ein Großteil des Teilzeitfeldes in dieser Saison so konkurrenzfähig ist und da die Position auf der Straße ein weiterer wichtiger Faktor für ein gutes Fahren auf dieser Art von Schotter ist, wird es auf einer saubereren Linie am Ende einen großen Schub geben die Bestellung. Mein oberstes Ziel ist es, zu gewinnen, aber ich hoffe, am Wochenende so viele Punkte wie möglich für das Team zu holen.» (Hyundai)

Fahrer-WM - Stand nach 4 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug (Schweden) Punkte 1 Thierry Neuville (B), Hyundai 86 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 80 3 Adrien Fourmaux (F), Ford 59 4 Ott Tänak (EE), Hyundai 53 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 45 6 Takamoto Katsuta (J), Toyota 45 7 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 31 8 Esapekka Lappi (FIN), Toyota 23 9 Andreas Mikkelsen (N), Hyundai 14 9 Oliver Solberg (S), Skoda Rally2 12