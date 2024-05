Toyota mit stärkstem Kader in Portugal

Toyota Gazoo Racing World Rally Team wird in Portugal, fünfter Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) vom 09. bis 12. Mai, mit einem starken Aufgebot von vier Fahrern einsetzen, um die Erfolgsserie auf Schotter fortzuse

Zum ersten Mal in der Saison 2024 kann das Team auf seine beiden Weltmeisterfahrer Kalle Rovanperä und Sébastien Ogier zählen: Sieger der letzten beiden Läufe in Kenia respektive Kroatien. Rovanperä strebt den dritten Sieg in Folge in Portugal an, während Ogier fünfmaliger Sieger der Veranstaltung ist und sich den Rekord für die meisten Siege mit Markku Alén teilt.

Elfyn Evans ist auch ein früherer Sieger in Portugal: Sein Sieg im Jahr 2021 ist einer von vier aufeinanderfolgenden Siegen von TGR-WRT dort seit 2019. Evans liegt nach einem konstanten Start in seine Saison derzeit nur sechs Punkte von der Führung der Fahrerwertung entfernt. mit drei Podestplätzen bei vier Veranstaltungen. Während das Team die drei vorherigen portugiesischen Sieger nominiert hat, um zur Herstellermeisterschaft beizutragen, die es derzeit mit sieben Punkten Vorsprung anführt, wird Takamoto Katsuta auch bei einer Veranstaltung, bei der er in der Vergangenheit starke Leistungen erbracht hat, hohe Ziele verfolgen.

Portugal wird die erste von sieben aufeinanderfolgenden Rallyes auf Schotter sein. Die Veranstaltung findet im Norden des Landes rund um die zweitgrößte Stadt Porto statt, der Servicepark befindet sich im nahegelegenen Matosinhos. Die Prüfungen sind schnell, aber technisch anspruchsvoll, mit einem Untergrund, der zunächst normalerweise weich und sandig ist, im zweiten Durchgang jedoch oft steinig und zerfurcht wird.

Die Route ähnelt den Vorjahren, die Rallye beginnt im Süden rund um die historische Stadt Coimbra. In diesem Jahr beginnt die Action am Donnerstagabend mit der Super-Special «Figueira da Foz», die letztes Jahr am Freitag stattfand. Am Freitag gibt es noch zusätzliche Bestzeitkilometer, da der Mortágua-Test nun sowohl zu Beginn als auch am Ende des Tages absolviert wird. Es handelt sich um eine von vier Entscheidungen, die zweimal rund um Arganil gefahren werden, wo es zur Mittagszeit eine Reifenmontagezone gibt.

Der Samstag ist mit 145,02 Wettbewerbskilometern der längste Tag der Rallye. Eine wiederholte Schleife von vier Prüfungen in den Cabreira-Bergen nordöstlich von Porto umfasst die Rückkehr nach Montim sowie Amarante, die bisher längste Etappe der Saison mit 37,24 km. Am Abend findet eine weitere Super-Sonderprüfung auf der Rallycross-Strecke Lousada statt. Am Sonntag gibt es zwei Durchgänge von Cabeceiras de Basto und die berühmte Fafe, die als Power Stage zum Abschluss der Rallye dient.

Der GR Yaris Rally2 wird auch in der WRC2 mit acht gemeldeten Exemplaren gut vertreten sein – die größte Zahl bei einer Rallye bisher in seiner Debütsaison. Neben Sami Pajari (Printsport), Georg Linnamäe (RedGrey), Roope Korhonen (Rautio Motorsport) und Jan Solans (Teo Martín Motorsport) stehen auch das TGR WRC Challenge Program-Duo Yuki Yamamoto und Hikaru Kogure sowie zwei Fahrer auf der Teilnehmerliste Debüts im Auto: der Australier Lewis Bates (Neal Bates Motorsport) und der Franzose Jean-Michel Raoux (ERACE WRT).

Teamchef Jari-Matti Latvala: «Es wird großartig sein, alle vier unserer Fahrer in Portugal dabei zu haben. Dieses Jahr wollten wir sie alle auf mindestens einer Rallye zusammenbringen und dies war eine gute Gelegenheit. Mit dem neuen Punktesystem war es bisher schwierig, große Unterschiede in der Herstellerwertung zu erzielen. In Portugal werden wir drei Fahrer haben, die die Veranstaltung schon einmal gewonnen haben, plus Taka, der ebenfalls sehr schnell war, also ist das ein starkes Aufgebot für diese Rallye. Kalle war dort in den letzten beiden Jahren sehr erfolgreich, während Seb zuvor fünfmal gewonnen hat. Elfyns Position auf der Straße könnte schwieriger sein, aber er muss sich weiterhin darauf konzentrieren, seine Punkte gegen seine Meisterschaftskonkurrenten zu maximieren. Auch Taka ist sehr gut gefahren und hat das Potenzial, um das Podium zu kämpfen. Aber wir wissen, dass die Konkurrenz stark sein wird und ich bin sicher, dass es ein weiterer großer Kampf um die Spitzenplätze in Portugal sein wird.»

Kenia-Sieger Kalle Rovanperä: «Ich freue mich wirklich auf Portugal. Es ist eine Rallye, die mir wirklich gefällt. Es gibt viele Fans und eine tolle Atmosphäre und die Strecken haben sehr schöne Eigenschaften. Sie scheinen ganz gut zu mir zu passen: Wir hatten dort in den letzten zwei Jahren wirklich schöne Erfolge. Natürlich wird es unser Ziel sein, dieses Jahr wieder zu versuchen, zu gewinnen, aber es ist nie einfach. Alle Top-Fahrer kennen die Strecken recht gut, daher ist das Tempo normalerweise ziemlich hoch und es kann dort zu einem recht engen Kampf kommen. Vielleicht könnte uns unsere Straßenposition helfen, aber wir müssen sehen, was das Wetter macht, denn Regen kann die Dinge wirklich ziemlich verändern.»

Vizechampion Elfyn Evans: «Wir befinden uns jetzt in einem arbeitsreichen Teil der Saison, in dem die Rallyes dicht an dicht zunehmen und wir uns für die nächsten Veranstaltungen wieder auf Schotter konzentrieren. Portugal kann mit einigen schnellen und fließenden Abschnitten eine recht schöne Rallye sein, aber in letzter Zeit ist es auch eine größere Herausforderung geworden, was die Unebenheiten der Straßen angeht, insbesondere auf einigen der klassischen Strecken weiter südlich, die wir am Freitag fahren. Wie immer auf Schotter könnte die Straßenposition ein Faktor sein, aber es ist auch eine Rallye, die stark vom Wetter abhängen kann. Wir müssen uns einfach darauf konzentrieren, unter den gegebenen Bedingungen den bestmöglichen Job zu machen und versuchen, das Maximum aus dem Wochenende herauszuholen.»

Kroatien-Sieger Sébastien Ogier: «Ich freue mich, nach einem Jahr Abwesenheit nach Portugal zurückzukehren. Es ist ein Land, an das ich viele gute Erinnerungen habe, vielleicht ein bisschen mehr an die Zeit, als die Rallye im Süden statt im Norden stattfand. Trotzdem ist die Atmosphäre dort immer großartig und ich freue mich darauf. Es ist eine Rallye, bei der wir mit unserer Straßenposition normalerweise nicht im Nachteil sein sollten, und vielleicht kann es uns sogar ein wenig nützen – aber es ist noch zu früh, um das mit Sicherheit zu sagen, weil es dort manchmal auch heftig regnen kann. Es wird für eine Weile das erste Mal sein, dass ich auf Schotter antrete, aber wir hatten letzte Woche einen guten Test und ich freue mich auf die Rallye.»

Kenia-Zweiter Takamoto Katsuta: «Ich freue mich auf die nächsten Rallyes auf Schotter und bin zuversichtlich, dass es gute Events für mich werden können. Vor allem Portugal ist eine Rallye, die mir gefällt und ich kenne die Strecken ziemlich gut, und unser Auto sollte dort gut funktionieren. Es gibt einige berühmte Prüfungen wie Fafe mit vielen Sprüngen und einige Strecken, die sehr rau sind und viele Steine enthalten, besonders am Freitag. Aber wenn es gut läuft, werde ich versuchen, so viel wie möglich zu pushen. Da ich nicht registriert bin, um für das Team bei dieser Veranstaltung Punkte zu sammeln, habe ich auf dieser Seite keinen Druck und kann mich einfach darauf konzentrieren, schnell zu fahren und mein Bestes zu geben.» (Toyota)

Fahrer-WM - Stand nach 4 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug (Schweden) Punkte 1 Thierry Neuville (B), Hyundai 86 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 80 3 Adrien Fourmaux (F), Ford 59 4 Ott Tänak (EE), Hyundai 53 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 45 6 Takamoto Katsuta (J), Toyota 45 7 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 31 8 Esapekka Lappi (FIN), Toyota 23 9 Andreas Mikkelsen (N), Hyundai 14 9 Oliver Solberg (S), Skoda Rally2 12