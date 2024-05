Ott Tänak startet Aufholjagd in Portugal 08.05.2024 - 10:18 Von Toni Hoffmann

© Hyundai Ott Tänak (li.) und Thierry Neuville

Ott Tänak hat die Rallye de Portugal diese Woche (9. – 12. Mai) als Beginn seiner Aufholjagd in der diesjährigen FIA-Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) bezeichnet.

Während der Este beim vierten Lauf der Rallye-Weltmeisterschaft in Kroatien die zweithöchste Punkteausbeute erzielte, ist er der Meinung, dass seine Titelherausforderung nach einem schwierigen Saisonstart noch aussteht. Diese Woche ist der 13. Start des Esten in Portugal, ein Event, das er in seiner alles überragenden Meistersaison 2019 gewonnen hat. Es soll eine Rückkehr zu der Siegerform sein, die der Hyundai-Star bei der ersten europäischen Schotterrallye der Saison anstrebt.



Tänak sagte: «In Kroatien haben wir es geschafft, einige gute Punkte zu sammeln. Ich hoffe, dass ich auf dem Schotter von Portugal ein besseres Gefühl habe und konkurrenzfähiger bin. Wir wollen etliche Punkte holen. Es war unglaublich, als Team mit der zweithöchsten Punktzahl in Kroatien abzuschließen. Unser Wochenende war wieder einmal hart. Wir sind von einem sehr schlechten Ausgangspunkt aus gestartet und ich habe am Anfang etwas Zeit verschenkt. Am Freitagnachmittag haben wir uns etwas erholt, und am Samstag haben wir dann versucht, zu experimentieren, um unsere Position auf der Straße zu maximieren, was ebenfalls schwierig war.»



Tänak erreicht die Rallye-Drehscheibe Matosinhos bei Portals Vierter in der Fahrerwertung, sechs Punkte hinter Adrien Fourmaux von M-Sport und 33 Punkte hinter seinem Spitzenteamkollegen Thierry Neuville.