Die Zahlen zur Central European Rally 2025

150 km neue Streckenführung – die Hälfte der gesamten WP-Kilometer ist bei der Central European Rally 2025 neu im Programm.

Dank Optimierung: Die CER wird über mehr WP-Kilometer bei kürzerer Gesamtdistanz ausgefahren. Täglich sind über 1000 Helfer beim zwölften Lauf der Rallye-Weltmeisterschaft tätig.

Zahlreiche interessante Regelungen tragen zu den Nachhaltigkeitszielen der Cenral European Rally, die im letzten Jahr über vier Tage hinweg insgeamt 90000 Zuschauer zählte.

Mit ihren Wertungsprüfungen in drei europäischen Ländern ist die Central European Rally auch in ihrem dritten Jahr die wohl internationalste Veranstaltung im Kalender der Rallye-Weltmeisterschaft WRC. Die paneuropäische Zusammenarbeit der Länder Tschechien, Österreich und Deutschland beim zwölften von 14 WRC-Läufen wird in diesem Jahr noch einmal ausgeweitet, denn jede der Etappen führt durch mindestens zwei Länder - am Freitag sind es sogar in drei der ausrichtenden Nationen.

Die wissenswerten Zahlen rund um die Rallye, die vom 16. bis 19. Oktober 2025.

Die Gesamtdistanz der Rallye beträgt 1457 Kilometer. Die Route ist im Vergleich zum Vorjahr damit noch einmal knapp 130 Kilometer kürzer abgesteckt. Das ist ein Ergebnis der verringerten Verbindungsrouten zwischen den Prüfungen.

Über insgesamt 306 Kilometer führen die 18 Wertungsprüfungen der Rallye, die damit rund ein Prozent länger sind als im Vorjahr.

Genau 150 Kilometer der Wertungsprüfungen sind völlig neu und noch nie in der Rallye-WM gefahren worden.

Eine Länge von 26,52 Kilometer umfasst die Mühltal-Wertungspüfung (WP 16/18), die am Sonntag beim zweiten Durchgang als «Wolf Powerstage» gewertet wird. Damit steht die längste Wertungsprüfung der ganzen Rallye als letzte auf dem Programm.

Insgesamt zwei Wochen dauern die Vorbereitungen für den Streckenaufbau der Wertungsprüfungen. Sie beginnen mit der Markierung von Zuschauerzonen und der Ausschilderung von Routen. Eine Woche vor dem Event werden dann die Parkverbotszonen beschildert.

Fünf Tage bevor die Teams über die Startrampe rollen, sind die Organisatoren dabei, die WPs endgültig fertig für den Wettbewerb zu machen. Am Dienstag der Rallyewoche schließlich erfolgt die gemeinsame Abnahme mit den Sicherheitsexperten der FIA.

Jeweils drei WP-Strecken der Rallye liegen in Deutschland sowie in Tschechien. Von ihnen sind jeweils zwei völlig neu, nämlich die tschechischen Prüfungen «Col de Jan» (WP 05/06) und «Keply» (WP 10/12) sowie die WPs „«Made in FRG» (09/14) und «Golf und Therme» (01/02). Ein Teilstück der Golf-und-Therme-Prüfung wird außerdem für den Shakedown genutzt.

Eine WP unterstreicht als grenzübergreifende Strecke besonders den Charakter der CER: Die «Beyond Borders»-Prüfung (WP 15/17) wird am Sonntag absolviert und führt von Deutschland nach Österreich.

Rund 3000 Personen in jedem der drei Länder sind jeden Tag an den Wertungsprüfungen aktiv - von Polizei und Ordnungskräften bis zum Verkehrsdienst, Parkplatz-Einweisern und Kartenverkäufern. Alleine 1000 von ihnen sind Zuschauer-Marshals, die für Service und Sicherheit an Wertungsprüfungen im Einsatz sind.

Rund 23 Kilometer mobile Absperrrungen - die so genannten «Zwiebelsäcke» - machen Zuschauerzonen kenntlich. Das robuste Kunststoffmaterial ist mehrere Jahre einsetzbar und hilft damit, Abfall zu vermeiden. Rund 60 Kilometer Trassierband werden benötigt, um Sicherheitszonen zu markieren und sichere, bequeme und umweltschonende Fußwege zu den Zuschauerpunkten zu kennzeichnen

Über 60 Personen sind als medizinische Einsatzkräfte alleine für den Rallye-Tross an jedem der Veranstaltungstage im Einsatz, um bei Unfällen schnell vor Ort sein zu können.

Für schnelle medizinische Hilfsdienste stehen 24 Medical Intervention Cars (MIC) am Rand der Wertungsprüfungen bereit. Drei bis fünf medizinische Punkte werden an jeder Wertungsprüfung für die Zuschauer eingerichtet. Sie dienen als Anlaufstelle bei Problemen und verfügen neben dem Fachpersonal auch über einen Rettungswagen.

Fast 200 Personen umfasst das erweiterte Organisationteam. Zu ihm gehören etwa die Sportkommissare sowie die Technischen Kommissare der Dekra, das hauptsächlich ehrenamtliche Team in der Papierabnahme und in vielen weiteren Funktionsbereichen.

Über 40 Funktionäre bilden als Rally Control während des laufenden Wettbewerbs das Herz der Veranstaltung. Bei ihnen laufen die Infos von den WPs zusammen. Neben den Verantwortlichen der FIA und der Streckensicherung sind auch die Zuschauerlenkung, Polizei und Rettungsdienste hier vertreten: Ein starkes Team für eine reibungslose und sichere Central European Rally. Zwölf Personen sind als Kernteam ganzjährig mit der Vorbereitung der Central European Rally befasst.

Drei offizielle Zuschauerpunkte werden entlang der Wertungsprüfungen eingerichtet. Sie bieten neben Catering und Sanitäranlagen auch viele weitere Services. Zudem sind sie umwelt- und anwohnerverträglich angelegt - etwa auch hinsichtlich der Parkplätze oder der Wegebeschilderung.

An den offiziellen Zuschauerpunkten sind 22 Eco-Marshals im Einsatz und unterstützen die Fans dabei, sich umweltgerecht zu verhalten. Für die Dokumente der teilnehmenden Teams wurden aus ausrangierten Werbebannern der CER des Vorjahres 100 Taschen erstellt. Die 22 Ehrenpreise stammen aus lokalen Werkstätten für Menschen mit Behinderung.

In einem CER-Nachhaltigkeitsteam arbeiteten 22 Personen ganzjährig einen umfangreichen Katalog an großen und Maßnahmen, die das Event nachhaltiger machen sollen.

Die CER hat die FIA Environmental Accreditation erreicht - das höchste Niveau der Nachhaltigkeitszertifizierung des Weltverbandes.