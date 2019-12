12h Gulf

12h Gulf: Valentino Rossi startet aus Reihe vier

Bei der diesjährigen Ausgabe der 12h Gulf erzielte der Mercedes-AMG GT3 von HTP Motorsport die Pole-Position. Der Ferrari 488 GT3 rund um den neunfachen Motorrad-Weltmeister Valentino Rossi fährt von Platz sieben los.

Valentino Rossi gibt an diesem Wochenende auf vier Rädern Vollgas. «Il Dottore» hat sich mit seinem Freund Alessio Salucci und Halbbruder Luca Marini zusammen getan, um die 12 Stunden von Abu Dhabi zu bestreiten. Dafür lässt das Trio einen Ferrari 488 GT3 vom schweizerischen Team Kessel Racing unter der Bewerbung Monster VR46 Kessel einsetzen. Am Freitagnachmittag fand bereits die Qualifikation für das 12h Gulf genannte Rennen statt. Dabei konnte ein starker siebter Startplatz herausgefahren werden.

Die Qualifikation in Abu Dhabi ging etwas kompliziert vonstatten. Sie wurde über insgesamt drei Teile ausgetragen. Pro Session saß jeweils ein Pilot am Steuer. Er hatte 15 Minuten Zeit, eine schnellstmögliche Runde zu drehen. Am Ende wurde aus den jeweiligen Bestwerten ein Durchschnitt gebildet. Rossi saß beispielsweise in Abschnitt Q3 im Ferrari 488 GT3. Er erreichte eine Zeit von 2:09,589 Minuten. Dabei lief er in seinem Segment auf Platz sechs ein.

Im ersten Qualifikationsabschnitt hatte Rossis Freund Salucci den Monster VR46 Kessel-Ferrari gefahren. Er schaffte eine Zeit von 2:12,384 Minuten und wurde damit elfter. Q2 bestritt Halbbruder Luca Marini, der mit 2:11,411 Minuten auf Rang neun in seiner Gruppe fuhr. Der entsprechende Durchschnitt lag schließlich bei 2:11,128 Minuten, was letztendlich den siebten Startplatz zur Folge hatte.

Acht Positionen weiter hinten wird der Ferrari von Loris Capirossi ins Rennen gehen. Der dreimalige Motorrad-Weltmeister und seine beiden Teamkollegen Niki Cadei und Alexis de Bernardi kamen in einem weiteren Ferrari 488 GT3 von Kessel Racing auf kombinierte 2:12,035 Minuten und erreichten somit den 15. Platz der Qualifikation.

Die Pole-Position sicherte sich der Mercedes-AMG GT3 von HTP Motorsport. Maximilian Götz, Dominik Baumann und Lokalmatador Al Zubair Al Faisal schafften zusammengerechnet eine Zeit 2:09,066 Minuten. Ebenfalls aus der ersten Startreihe wird ein Lamborghini Huracán GT3 losfahren. Start der 12h Gulf ist am morgigen Samstag um 6:30 Uhr MEZ. Hier das kombinierte Ergebnis aus der Qualifikation zum Nachlesen.