Selbst-Quarantäne: Valentino Rossi nicht bei 12h Gulf

Der neunmalige Motorrad Weltmeister Valentino Rossi wird am kommenden Wochenende nicht beim 12h Gulf Rennen in Abu Dhabi antreten. Er hatte Kontakt zu einer Covid-19 positiven Person und ging in Selbst-Quarantäne.

Schlechte Nachrichten für das 12h Gulf-Rennen, welches am kommenden Samstag (8. Januar 2022) auf dem Yas Marina Circuit in Abu Dhabi stattfinden soll. Entgegen der ursprünglichen Planung wird Valentino Rossi nicht an dem Autorennen teilnehmen. Wie das Team Kessel Racing mitgeteilt hat, hatte der neunmalige Motorrad-Weltmeister Kontakt zu einer Covid-19 positiven Person und ging als Folge dessen in Selbst-Quarantäne.

Rossi wollte eigentlich zusammen mit Bruder Luca Marini und Kumpel Alessio «Uccio» Salucci in einem Ferrari 488 GT3 (V8 twin-turbo mit 3.9 Litern Hubraum und circa 600 PS) antreten. Marini und Salucci werden die 12h Gulf dennoch bestreiten, als Ersatzmann für Rossi wurde nun David Fumanelli verkündet. Technisch betreut wird der Rennwagen von Kessel Racing aus dem Tessin.

Für das 12h Gulf Rennen 2022 ist die Abwesenheit von Rossi ein herber Schlag. «Il Dottore» war zuletzt das Hauptzugpferd des Rennens. Er hatte gemeinsam Marini und Salucci an den letzten beiden Ausgaben teilgenommen (im Dezember 2019 in Abu Dhabi und im Januar 2021 in Bahrain) und dabei nicht nur die Autorennsport-Piloten sondern auch die gesamte Fachwelt mächtig beeindruckt. 2019 gab es den Klassensieg in der Pro-Am-Wertung und 2021 kamen sie auf Gesamtrang vier ins Ziel.

Insgesamt wird die 2022er Ausgabe des Rennens recht dünn besetzt sein. Zuletzt wurde eine vorläufige Entrylist mit 15 Autos (jedoch noch ohne Piloten) präsentiert. Wie viele der 15 Renner tatsächlich fahren, wird erst das erste freie Training am Freitag zeigen.