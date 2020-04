Erster Einblick in den Zeitplan der 24h Le Mans 2020

Die legendären 24 Stunden von Le Mans findet 2020 ausnahmsweise im September statt. Einen Vortest wird es diesmal nicht geben. Dafür wurde das freie Training verlängert. Das sind die wichtigsten Zeiten des Events.

Das Coronavirus hat rund um den Globus für viele Rennverschiebungen gesorgt. So wurden die 24 Stunden von Le Mans, die eigentlich für den 13./14. Juni angedacht waren, auf das Wochenende des 19./20. September verlegt. 1968 musste der Klassiker an der Sarthe übrigens schon einmal in den September geschoben werden. Damals waren jedoch Studentenproteste und ein landesweiter Streik die Ursache.

Bereits Ende März hat der Le-Mans-Veranstalter ACO (Automobile Club de l’Ouest) verkündet, dass es 2020 keinen Testtag für das 24-Stunden-Rennen geben wird. Nun wurden diverse Einzelheiten zum Ablauf der Rennwoche bekannt. So sollen die Teams bis Samstag (12. September) 18:00 Uhr ihre Boxen final bezogen haben.

Wie üblich folgt die technische Abnahme sonntags und montags - 2020 also am 13. und 14. September. Als Zeit wurde jeweils 8:00 bis 17:30 Uhr festgelegt. Die Überprüfung der Fahrzeuge findet 2020 jedoch nicht in der Innenstadt von Le Mans statt, sondern an der Strecke. Dies dürfte für Zuschauer sogar einen Mehrwert bieten, da die Fahrt in Richtung Stadtzentrum (zumeist mit der Straßenbahn) somit entfällt.

Am Dienstag 15. September soll nun von 17:00 bis 18:30 Uhr ein Pitwalk mit Autogrammstunde stattfinden. Los mit der Trackaction geht es dann am Mittwoch 16. September. Von 13:00 bis 18:00 Uhr wird das erste freie Training ausgetragen. Durch die Dauer von satten fünf Stunden soll etwas Streckenzeit nachgeholt werden, die durch die Absage des Testtages verloren geht.

Von 20:00 bis 23:00 Uhr folgt dann das zweite freie Training, bevor von 23:15 bis 24:00 Uhr die Qualifikation ausgetragen wird. Während dieser Session werden auch die jeweils sechs Fahrzeuge pro Klasse ermittelt, die an der neuen Hyperpole teilnehmen.

Die Hyperpole an sich findet dann am Donnerstag (17. September) von 20:00 bis 20:30 Uhr statt. Davor steigt von 17:00 bis 18:00 Uhr noch das dritte freie Training. Ein viertes freies Training beschießt den Donnerstag von 21:00 Uhr bis 24:00 Uhr. Für den Freitag (18. September) ist wie üblich die große Fahrerparade in der Innenstadt von Le Mans angesetzt. Diese soll ab 17:00 Uhr losgehen. Außerdem steht die Boxengasse von 10:00 bis 20:00 Uhr zum Pitwalk parat.

Am Renntag (Samstag, 19. September) gibt es morgens von 8:15 bis 8:30 Uhr zunächst noch ein kurzes Warm-up. Rennstart ist schließlich um 14:30 Uhr. Das Rennende steht somit am Sonntag (20. September) gegen 14:30 Uhr an.