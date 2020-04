DLC - Finale am 31.10.2020 in Hockenheim

In diesem Jahr ist alles anders. Quasi schon immer begann der Deutsche Langstrecken Cup mit den 1000 Kilometern von Hockenheim. Das Rennen musste wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Neuer Termin steht.

Am Freitag den 13. - in diesem Fall der 13.2.2020 – mussten auch die Macher des Deutschen Langstrecken Cup DLC ihren Corona-Tribut zollen und das üblicherweise für den Karsamstag geplante Auftakt-Rennen auf dem Hockenheimring abgsagen. «Die aktuellen Entwicklungen in Deutschland lassen dem ADAC Hessen/Thüringen als sportlichem Ausrichter leider keine andere Wahl», hiess es damals.

Jetzt gibt es allerdings gute Nachrichten und ein neuer Termin ist für das Hockenheimring-Event in Sicht. Es könnte Ende Oktober eventuell ein wenig frisch werden, doch wer schon öfters bei den Rennen am Karsamstag dabei war, ist Kummer und Wetter-Phänome aller Art gewohnt. «Der ADAC Hessen-Thüringen hat sich entschieden, die 1000km Hockenheim am 31.10.2020 nachzuholen», so die Nachricht aus der DLC-Zentrale. «Der Termin wurde von der Hockenheim Ring GmbH bereits für die Veranstaltung zugesagt und bestätigt. Jetzt liegt es an den Entwicklungen der nächsten Monate, in welchem Umfang die Veranstaltung stattfinden kann. An dieser Stelle ein dickes Dankeschön an den ADAC H/T für euren Einsatz, weil ihr alles versucht, den bereits abgesagten Termin trotz der schwierigen Bedingungen noch stattfinden zu lassen, damit wir den DLC Saisonabschluss in Hockenheim feiern können.»

Vorläufige Termine DLC 2020

12. Juli Most

30. August Nürburbring

17. Oktober Oschersleben

31. Oktober Hockenheim