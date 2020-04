Moto2-EM: Kiefer Racing Team in der Warteschleife

Die Corona-Krise bringt auch die Saisonvorbereitung des Kiefer Racing Teams gehörig durcheinander. Lukas Tulovic muss aufgrund der unsicheren Situation ohne einen Teamkollegen in der Moto2-EM auskommen.

Nach dem Scheitern des geplanten Supersport-WM-Projekts will Kiefer Racing 2020 mit Lukas Tulovic in der Moto2-Europameisterschaft antreten, doch die anhaltende Corona-Pandemie beeinträchtigt auch die Pläne der Crew um Jochen Kiefer. Im Moment bestimmen Absagen und Termin-Verschiebungen den täglichen Ablauf aller Beteiligten. Das Kiefer Racing Team hat seine Hausaufgaben inzwischen längst erledigt und wartet nun, ob sich die kritische Lage hoffentlich bald wieder entspannt.

«Die aktuelle Situation ist für uns alle sehr merkwürdig», stellte Teamchef Jochen Kiefer klar. «Im Moment weiß niemand, wann und wie es überhaupt weitergehen wird. In der vergangenen Woche wurden wir informiert, dass der für Ende April angesetzte EM-Auftakt in Portimao verschoben werden muss. In diesem Zusammenhang ist auch unser geplanter Test vor dem ersten Rennwochenende abgesagt worden.»

«Kurz nach Ostern wollten wir eigentlich nach Portugal aufbrechen», erklärte der 51-jährige Rheinland-Pfälzer aus Bad Kreuznach. «Hoffentlich normalisiert sich die Lage bald wieder, sodass wir möglichst schnell in die neue Saison starten können. Wir sind schon seit einer Weile startklar und warten sehnsüchtig darauf, dass wir in unser Tagesgeschäft zurückkehren und die Rennen aller Serien endlich richtig beginnen können."

«Übrigens haben sich aufgrund der unsicheren Lage inzwischen alle Pläne und Gespräche betreffend eines zweiten Fahrers für die Moto2-EM auf die Beine zu stellen, erledigt», bestätigte Kiefer abschließend. «Wir werden in dieser Meisterschaft also nur mit Lukas Tulovic an den Start gehen. Hinzu kommt aber mit Toni Erhard ein heißes Eisen in der IDM Supersport 300. Kiefer Racing wird also mit zwei potenziellen Anwärtern in diesen Serien auf Titeljagd gehen.»

«Zuvor müssen wir aber noch geduldig bleiben und Ruhe bewahren. Es bleibt uns vorerst nichts anderes übrig, als alle aufzufordern: «Stay at home», bleibt gesund und wir sehen uns sobald es an den Rennstrecken losgeht. Dieser Wunsch gilt natürlich auch unseren Sponsoren und Partnern.»

Moto2-Europameisterschaft – Terminkalender 2020

26. April – Portimão (Portugal) – Verschoben!

24. Mai – Valencia Ricardo Tormo (Spanien)

14. Juni – Circuit de Barcelona (Spanien)

05. Juli – Circuito de Estoril (Portugal)

19. Juli – MotorLand Aragón (Spanien)

11. Oktober – Circuito de Jerez (Spanien)

08. November – Valencia Ricardo Tormo (Spanien)