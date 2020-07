Portimao: Montella dominiert, kein Glück für Tulovic

Von Startplatz 3 ins Rennen gegangen musste sich Kalex-Pilot Lukas Tulovic (20) in Portimao mit einem neunten Rang begnügen. Im ersten von zwei Läufen der Moto2-EM stürzte der Kiefer-Fahrer.

Yari Montella kehrt mit der vollen Ausbeute von 100 Punkten aus Portugal zurück: Nach einem Doppelsieg in Estoril in der vergangenen Woche legte der Speed-up-Pilot aus dem Team Ciatti am heutigen Montag in Portimao nach: In beiden Rennläufen verwies der Italiener die Kalex-Piloten Niki Tuuli und Alessandro Zaccone deutlich auf die Plätze 2 und 3.

Weniger erfolgreich verlief der Renntag von Lukas Tulovic: Der 20-Jährige aus Eberbach hatte sich am Sonntag mit Platz 3 im Qualifying in eine gute Ausgangslage gebracht und kämpfte im ersten Lauf auch um die Top-5. Ein Sturz beendete das Rennen des Kalex-Piloten wenige Runden vor Schluss aber unsanft. In die Top-15 schafften es im ersten Durchgang dagegen Kevin und Leon Orgis.

Im zweiten Moto2-Rennen des Tages musste sich der Kiefer-Racing-Fahrer mit Platz 9 zufrieden geben. Nicolas Chris Czyba (H43Team Nobby Talasur-Blu) landete zum Abschluss der Portugal-Tournee der CEV-Repsol-Meisterschaft auf Gesamtrang 15. Das bedeutete Platz 3 in der Klasse Superstock 600.

Portimao, Moto2-EM, Rennen 1:

1. Yari Montella, Speed-up

2. Niki Tuuli, Kalex, + 7,264 sec

3. Alessandro Zaccone, Kalex, + 12,007

4. Alejandro Medina, Kalex, + 12,379

5. Adam Norrodin, Kalex, + 21,733

Ferner:

14. Kevin Orgis, Suter, + 1:05,271 min

15. Leon Orgis, Yamaha, + 1:08,966 (SST600)

17. Andreas Kofler, Yamaha, + 1:19,045 (SST600)

Portimao, Moto2-EM, Rennen 2:

1. Yari Montella, Speed-up

2. Niki Tuuli, Kalex, + 4,897 sec

3. Alessandro Zaccone, Kalex, + 9,955

4. Alejandro Medina, Kalex, + 13,627

5. Xavi Cardelus, Kalex, + 20,758

Ferner:

9. Lukas Tulovic, Kalex, + 29,574 sec

15. Nicolas Chris Czyba, Yamaha, + 1:04,144 min (SST600)

17. Leon Orgis, Yamaha, + 1:09,297 (SST600)

18. Andreas Kofler, Yamaha, + 1:15,003 (SST600)

20. Kevin Orgis, Suter, + 1 Runde

Moto2-EM-Stand nach 4 Rennen:

1. Montella, 100 Punkte. 2. Tuuli, 80. 3. Zaccone, 61. 4. Medina, 49. 5. Hada, 37. Ferner: 10. Tulovic, 23. 17. Kevin Orgis, 4.