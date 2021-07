CEV in Portimão: Lukas Tulovic verpasst Startreihe 1

An diesem Wochenende gastiert die CEV-Repsol-Meisterschaft in Portimão. Intact-Pilot Lukas Tulovic wurde im Qualifying der Moto2-EM Fünfter und startet damit erstmalig in dieser Saison nicht aus Reihe 1.

Nachdem der Saisonauftakt der CEV-Repsol-Meisterschaft in Estoril stattgefunden hatte, kehrt die Rennserie an diesem Wochenende zurück nach Portugal. Diesmal in den Süden des Landes nach Portimão, wo die vierte Station der CEV-Nachwuchsserie ausgetragen wird. Bei sommerlichen Temperaturen von bis zu 30 Grad sicherte sich Tabellenführer Fermín Aldegur im Qualifying der Moto2-EM die Pole-Position. Lukas Tulovic vom Liqui Moly Intact SIC Racing Team verweilte im ersten Zeittraining überwiegend in der Box. Erst fünf Minuten vor Schluss setzte er eine verwertbare Runde, die dem 21-Jährigen vorläufig Platz 5 sicherte.

Im zweiten Qualifying umrundete der Eberbacher den 4,592 Kilometer langen Kurs in 1:45,267 min und büßte damit in der kombinierten Zeitenliste knapp 0,9 sec auf die Bestzeit des 16-jährigen Spaniers Aldegur ein. Aldegurs Boscoscuro-Teamkollege Alonso Lopez und Intact-Pilot Adam Norrodin komplettieren die erste Startreihe.

Im Vergleich zu den Moto2-GP-Piloten verlor Tulovic 1,3 sec auf den diesjährigen Pole-Setter des Portugal-GP Joe Roberts. Der Amerikaner brannte im April eine Zeit von 1:43,905 min in den portugiesischen Asphalt, Tulovic wäre mit seiner Rundenzeit von Startplatz 28 ins Rennen gegangen. Allerdings wird in der EM in diesem Jahr noch mit den alten Honda-CBR600RR-Motoren gefahren, während in der WM bereits die moderneren Dreizylinder-Einheitsmotoren von Triumph mit 765 ccm eingesetzt werden.

Schnellster Mann in der Moto3-Junioren-WM war überraschenderweise der Australier Joel Kelso. Mit einer Bestmarke von 1:48,237 min behauptete sich der 18-Jährige gegen die überwiegend spanischen Kontrahenten und verwies die Spanier Ivan Ortolá und José Julián García auf die Platze 2 und 3. Als einziger deutschsprachiger Fahrer im Feld fährt der Schweizer Noah Dettwiler am Sonntag von Startplatz 27 los.

Am Rennsonntag gibt es wie gewohnt einen Live-Stream über den YouTube-Kanal der Serie.

Moto2-EM, Valencia, Portimão kombiniert:

1. Fermin Aldeguer, Boscoscuro, 1:44,380 min

2. Alonso Lopez, Boscoscuro, + 0,409 sec

3. Adam Norrodin, Kalex, + 0,727

4. Xavier Cardelus, Kalex, + 0,806

5. Lukas Tulovic, Kalex + 0,887

6. Mattia Rato, Kalex, + 1,101

7. Keminth Kubo, Kalex, + 1,216

8. Dimas Ekky, Kalex, + 1,566

9. Sam Wilford, Kalex, + 1,720

10. Alex Escrig, Yamaha, + 1,925 (STK)

Ferner:

17. Kevin Orgis, Yamaha, + 3,991 (STK)

18. Leon Orgis, Yamaha, + 4,161 (STK)

Moto3-Junioren-WM, Portimão, Qualifying kombiniert:

1. Joel Kelso, KTM, 1:88,237 min

2. Ivan Ortolá, KTM, + 0,366 sec

3. José Julian Garcia, Honda, + 0,457

4. Diogo Moreira, Honda, + 0,609

5. Syarifuddin Azman, Honda, + 0,687

6. David Munoz, KTM + 0,722

7. Daniel Munoz, KTM, + 0,782

8. Filippo Farioli, Husqvarna, + 0,785

9. Daniel Holgado, GASGAS, + 0,808

10. David Salvador, TM Racing, + 0,878

Ferner:

27. Noah Dettwiler, KTM; + 1,618

Startzeiten Portimão, 4. Juli (MESZ):

12:00 Uhr: Rennen 1 Moto2 (17 Runden)

13:00 Uhr: Rennen ETC (15 Runden)

14:00 Uhr: Rennen Moto3 (16 Runden)

15:00 Uhr: Rennen 2 Moto2 (17 Runden)