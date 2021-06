Assen: Moto Trophy 2021 folgt auf MotoGP 29.06.2021 - 12:25 Von Manfred John

Rundstrecke © Moto Trophy Nächste Station: Assen

Am vergangenen Wochenende kämpften die GP-Stars um Punkte in der Weltmeisterschaft auf dem Kurs in Assen. Eine Woche später starten dort die Piloten der Moto Trophy. Rund 400 Fahrer messen sich dort.