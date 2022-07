Jerez: Lukas Tulovic hinter Alex Escrig auf Platz 2

Alex Escrig entschied das Moto2-EM-Rennen in Jerez für sich, Lukas Tulovic baute seine Gesamtführung mit einem zweiten Platz aus. Das Wochenende des Intact-Fahrers verlief aber nicht problemlos.

Alex Escrig, der seine vermeintliche Pole-Position wegen einer Gelbphase an Lukas Tulovic abtreten musste, setzte den Deutschen mit einem starken Start aus der zweiten Reihe von Anfang an unter Druck. In der zweiten Runde ging der Spanier am IntactGP-Junior-Fahrer vorbei. «Tulo» unterlief dann ein Fehler, er ging in Kurve 13 weit und absolvierte sozusagen einen freiwilligen Long-Lap-Penalty, was ihn kurzzeitig sogar aus den Top-5 warf.

Lukas Tulovic kämpfte sich aber wieder an die umkämpfte dreiköpfige Spitzengruppe bestehend aus Escrig, Cardelús und Agius heran. Escrig allerdings setzte sich fünf Runden vor Schluss ab, der Kalex-Pilot aus dem Yamaha Philippines Stylobike Racing Team fuhr seinem ersten Sieg entgegen. Tulovic betrieb noch Schadensbegrenzung und schob sich an beide Promoracing-Fahrer vorbei. Mit Platz 2 baute der 22-jährgige Eberbacher seine EM-Führung auf 29 Punkte aus.

«Es war ein sehr schwieriges Wochenende für mich, das bisher schwierigste der Saison», fasste Tulovic zusammen. «Es fing schon schwierig an, ich hatte zwei wirklich extrem schwere Stürze. Ich bin also an erster Stelle einmal froh, dass ich gesund bin und heute fahren konnte. Die Pole-Position war ein Geschenk, weil Alex im Qualifying der Schnellere war, seine Runde aber gestrichen wurde. Für das Rennen ändert es am Ende nichts, ob man von Startplatz 1 oder 2 losfährt. Ich wusste aber, dass ich schnell war und um den Rennsieg kämpfen konnte. Ich hatte einen guten Speed und eine gute Pace.»

«Leider bin ich nach zwei Runden fast bei Alex hinten reingefahren, weil er ein kleines bisschen früher gebremst hat, als ich erwartet hätte. Ich habe da viel Zeit und ein paar Positionen verloren. Ich musste das Ganze dann wieder aufholen und habe deshalb mehr über das Vorderrad und Hinterrad pushen müssen. Das hat es mir dann erschwert, am Rennende schnell zu fahren. Alex hat den richtigen Moment abgepasst, um zu entwischen. Ich bin mit dem zweiten Platz aber sehr zufrieden an diesem Wochenende. Ich habe alles gegeben und in Portimão kämpfen wir uns zurück», blickte der Leader auf den nächsten Event in zwei Wochen voraus.

Moto2-EM, Rennen, Jerez (3. Juli):

1. Alex Escrig, Kalex, 17 Rdn. in 29:19,178 min

2. Lukas Tulovic, Kalex, + 1,543 sec

3. Senna Agius, Kalex, + 2,641

4. Xavier Cardelús, Kalex, + 2,905

5. Alex Toledo, Kalex, + 12,510

6. Yeray Ruiz, Kalex, + 12,872

7. Roberto Garcia, Kalex, + 13,122

8. Hector Garzo, MV Agusta, + 23,152

9. Piotr Biesiekirski, Kalex, + 31,359

10. Eduardo Montero, KTM, + 43,023



Ferner:

15. Nicolas Czyba, Yamaha*, + 1:08,685 min

16. Kevin Orgis, Yamaha*, + 1:12,802

20. Freddie Heinrich, Yamaha*, + 1:25,101



*= Stock-Klasse

Stand Moto2-EM nach 6 von 11 Rennen:

1. Tulovic 135 Punkte. 2. Agius 106. 3. Escrig 99. 4. Toledo 77. 5. Rato 51. 6. Ruiz 41. 7. Cardelús 40. 8. Garcia 35. 9. Montero 29. 10. Paz 25.