ETC: Jerez-Aus für Niklas Kitzbichler nach Highsider

Das vierte JuniorGP-Wochenende in Jerez de la Frontera beginnt für das deutsche Team Liqui Moly Intact GP mit einem Schock. Der ETC-Fahrer Niklas Kitzbichler fällt nach einem Sturz in Jerez aus.

Niklas Kitzbichler startet in diesem Jahr für das Liqui Moly Intact GP Junior-Team im Rahmen des JuniorGP in der Klasse «European Talent Cup». Der 15-Jährige ist in dieser Woche nach Spanien gereist, um das vierte Rennwochenende der hart umkämpften Serie zu bestreiten.

Wie üblich beim JuniorGP in Spanien und Portugal, begann das Wochenende auf dem Circuito de Jerez-Ángel Nieto bereits am Donnerstag mit den freien Trainings. Doch der erste Tag lief überhaupt nicht nach Plan des Österreichers. Kitzbichler stürzte per Highsider von seiner Honda NSF 250 R.

Diagnostiziert wurde bei ihm anschließend vor Ort eine Fraktur an der linken Hand. Das Wochenende des Nachwuchsfahrers ist damit vorzeitig gelaufen. Für weitere Untersuchungen begibt sich Kitzbichler in die Heimat Tirol.

Für die anderen Fahrer aus dem deutschen IntactGP-Team geht das Wochenende planmäßig weiter. Lukas Tulovic wird in der Moto-EM versuchen erneut auf das Podium zu fahren, Phillip Tonn und Jakob Rosenthaler kämpfen in der Moto3-Klasse um wichtige Zähler.