Noah Dettwiler: «Wir haben riesigen Schritt gemacht»

Noah Dettwiler in Jerez

Trotz eines Ausfalls im zweiten Rennen reist Noah Dettwiler zufrieden aus Jerez ab. Mit Platz 10 sorgte der KTM-Pilot aus dem Team Cuna de Campeones für eine persönliche JuniorGP-Bestleistung.

Noah Dettwiler setzte im ersten Rennen auf dem Circuito de Jerez mit Platz 10 ein Ausrufezeichen. Im zweiten Rennen war er nach «super Start» bereits in der siebten Kurve in einen Sturz verwickelt. «Mir geht es aber gut, es ist alles okay», gab er im Gespräch mit SPEEDWEEK.com Entwarnung. «Allgemein bin ich sehr zufrieden mit dem Wochenende. Wir haben einen riesen Schritt gemacht im Vergleich zu den anderen Rennen. Darauf können wir aufbauen.»

«Ich bin mit dem Resultat im ersten Rennen sehr zufrieden. Ich hatte einen guten Start, kam in den ersten Runden aber an einem Fahrer nicht vorbei, deshalb ist die Gruppe weggefahren. Ich bin aber einen super Rhythmus gefahren und immer näher hingekommen. Ich war schlussendlich dran und war sehr zufrieden mit meinem Rennen. Ich bin mit gutem Selbstvertrauen ins zweite Rennen gestartet – super Start und super erste Runde, aber dann hatte ich Pech mit dem Sturz. Im Großen und Ganzen bin ich aber sehr zufrieden», bekräftigte der 17-jährige Schweizer.

Hinter dem Fortschritt steckt unter anderem Arbeit im mentalen Bereich, verriet Dettwiler. «Ich merke, dass ich auf dem Motorrad alles viel mehr genieße als vorher. Jede Session und jede Runde hatte ich richtig Spaß», ergänzte er.

In zwei Wochen geht es in Portimão für die JuniorGP-Nachwuchsfahrer weiter. «Das ist eine Strecke, die mir auch gefällt. Wir werden probieren, da weiterzumachen, wo wir aufgehört haben, auf dem aufzubauen und von Anfang an stark ins Wochenende zu starten – und dann einfach Schritt für Schritt weiter nach vorne», formulierte Noah Dettwiler die Zielsetzung.

JuniorGP, Rennen 1 in Jerez (3. Juli):

1. Collin Veijer, KTM, 16 Rdn. in 28,37,996 min

2. José Rueda, Honda, + 0,161 sec

3. Ángel Piqueras, Honda, + 0,318

4. Syarifuddin Azman, Honda, + 0,442

5. Filippo Farioli, GASGAS, + 6,517

6. Harrison Voight, Honda, + 6,631

7. David Alonso, GASGAS, + 13,165

8. Adrian Cruces, KTM, + 13,267

9. Nicola Carraro, KTM, + 13,373

10. Noah Dettwiler, KTM, + 13,562



Ferner:

18. Phillip Tonn, KTM, + 28,757

20. Jakob Rosenthaler, + 28,893

JuniorGP, Rennen 2 in Jerez (3. Juli):

1. José Rueda, Honda, 16 Rdn. in 28:47,151 min

2. David Almansa, KTM, + 8,705 sec

3. Edward O’Shea, Honda, + 8,728

4. David Salvador, Husqvarna, + 8,733

5. Tatchakorn Buasri, Honda, + 8,993

6. Luca Lunetta, Husqvarna, + 9,172

7. Filippo Farioli, GASGAS, + 9,259

8. Ángel Piqueras, Honda, + 9,354

9. Harrison Voight, Honda, + 9,506

10. Danial Shahril, Honda, + 9,706

11. Collin Veijer, KTM, + 9,940



Ferner:

18. Jakob Rosenthaler, KTM, + 23,083

19. Phillip Tonn, KTM, + 23,172

Stand JuniorGP nach 7 von 12 Rennen:

1. Rueda 153 Punkte. 2. Salvador 82. 3. Piqueras 81. 4. Farioli 80. 5. Azman 77. 6. Alonso 73. 7. Buasri 55. 8. Almansa 49. 9. Cruces 45. 10. Veijer 41. – Ferner: 21. Dettwiler 9.