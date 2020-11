Izan Guevara ist Moto3-Junioren-Weltmeister 2020

Der Mallorquiner Izan Guevara (KTM) kürte sich in Valencia am Sonntag mit zwei dritten Plätzen zum neuen Moto3-Junioren-Weltmeister. Die Rennen entschied Acosta für sich, keine Punkte für Geiger.

Samstagssieger Izan Guevara (16) ging mit einem 15-Punkte-Vorsprung auf seinen ersten Verfolger, Xavier Artigas, in die letzten zwei Rennen der Saison. So reichten dem KTM-Piloten aus dem Aspar Team zwei dritte Plätze, um sich zum Junioren-Weltmeister 2020 zu küren.

Leopard-Honda-Pilot Xavier Artigas landete als Zweiter zwar zweimal vor Guevara, in der WM-Tabelle fehlten ihm nach elf Rennen aber sieben Zähler, nachdem er am Samstag einen Nuller geschrieben hatte.

Als Doppelsieger in Valencia und Dritter der Junioren-WM durfte sich Pedro Acosta feiern lassen. Der KTM-Pilot führt übrigens auch den Red Bull MotoGP Rookies Cup vor dem finalen Doppel-Event, ebenfalls auf dem Circuit Ricardo Tormo, an.

Nach einem 14. Platz am Samstag blieb PrüstelGP-Fahrer Dirk Geiger zum Abschluss der CEV-Saison in den beiden Rennen am Sonntag mit einem Ausfall und Rang 21 ohne Punkte.

Moto3-Junioren-WM, Valencia, Rennen 1 (1.11.)

1. Pedro Acosta, KTM

2. Xavier Artigas, Honda, + 0,017 sec

3. Izan Guevara, KTM, + 0,058

4. Daniel Holgado, KTM, + 0,214

5. José Garcia, Honda, + 0,688

6. David Salvador, KTM, + 6,321

Moto3-Junioren-WM, Valencia, Rennen 2 (1.11.)

1. Pedro Acosta, KTM

2. Xavier Artigas, Honda, + 0,668 sec

3. Izan Guevara, KTM, + 0,738

4. Daniel Holgado, KTM, + 0,788

5. David Salvador, KTM, + 1,026

6. Matsuyama, Honda, + 1,027



Ferner:

21. Dirk Geiger, KTM, + 34,430

CEV Moto3-Junioren-WM, Stand nach 11 von 11 Rennen:

1. Guevara, 196 Punkte. 2. Artigas 189. 3. Acosta 177. 4. Garcia 130. 5. Holgado 125. 6. Salvador 104. 7. Fernandez 78. 8. Riu 79. 10. Masaki 53. Ferner: 28. Geiger 4.