Valencia: Erste Startreihe für Tulovic, Aegerter P5

Beim CEV-Finale in Valencia ist neben Kiefer-Racing-Fahrer Lukas Tulovic auch Dominique Aegerter (Intact) am Start. Die Ausgangslage ist vielversprechend. Die Pole in der Moto3-Junioren-WM ging an Pedro Acosta.

Die Pole-Position in der Moto2-EM ging in 1:36,350 min zwar an Niki Tuuli (Team Stylobike), Lukas Tulovic durfte am Freitag in Valencia aber trotzdem zufrieden sein. Der 20-Jährige aus Eberbach war auf seiner Kiefer-Kalex nur 0,125 Sekunden langsamer und steht damit als Dritter in der ersten Startreihe – neben EM-Leader Yari Montella.

Eine Reihe dahinter findet sich Dominique Aegerter (Liqui Moly Intact SIC Junior Team) wieder. Der Schweizer nimmt seinen Gaststart in der Europameisterschaft von Startplatz 5 in Angriff. Er büßte 0,424 Sekunden auf die Pole-Zeit ein.

In der Moto3-Junioren-WM verschaffte sich Rookies-Cup-Dominator Pedro Acosta (MT-Foundation 77) die beste Ausgangslage für das Finale. Der KTM-Pilot teilt sich die erste Startreihe mit Takuma Matsuyama (Honda – Asia Talent Team) und Daniel Holgado (KTM – Aspar Team).



Der Deutsche Dirk Geiger (Cuna de Campeones PrüstelGP) steht auf Startplatz 16.

Übrigens: Das erste von zwei Moto2-Rennen an diesem Wochenende steht am Samstag um 12 Uhr an. Für die Moto3-Junioren geht die Ampel am ersten Renntag um 13 Uhr aus.



Übertragen werden die Rennen auf dem YouTube-Kanal FIM CEV Repsol.

Moto2-EM, Valencia, Qualifying (30.10.)

1. Tuuli, Kalex, 1:36,350 min

2. Montella, Speed-up, + 0,115 sec

3. Tulovic, Kalex, + 0,125

4. Cardelus, Kalex, + 0,292

5. Aegerter, Kalex, + 0,424

6. Zaccone, Kalex, + 0,527

7. Norrodin, Kalex, + 0,631

8. Kubo, Kalex, + 0,641

9. Boonlert, Kalex, + 0,700

10. Aldeguer, Yamaha, + 0,880 (STK)



Ferner:

16. Leon Orgis, Yamaha, + 2,054 sec (STK)

18. Andreas Kofler, Yamaha, + 2,520 (STK)

20. Czyba, Yamaha, + 2,998 (STK)

Moto3-Junioren-WM, Valencia, Qualifying (30.10.)

1. Acosta, KTM, 1:38,768 min

2. Matsuyama, Honda, + 0,150 sec

3. Holgado, KTM, + 0,293

4. Garcia, Honda, + 0,360

5. Salvador, KTM, + 0,375

6. Fernandez, Husqvarna, + 0,403

7. Artigas, Honda, + 0,528

8. Guevara, KTM, + 0,561

9. Rueda, Honda, + 0,694

10. Ogden, Honda, + 0,735



Ferner:

16. Geiger, KTM, + 1,168 sec