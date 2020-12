Junioren-WM: Aspar Team sucht Guevara-Nachfolger 13.12.2020 - 19:04 Von Sarah Göpfert

Moto3 Junioren-WM © Aspar European Talent Cup-Sieger David Alonso

Nach einem perfekten Jahr, in welchem sich das Aspar-Team mit Albert Arenas in der Moto3 und Izan Guevara in der Junioren-WM zwei WM-Titel sicherte, werden 2021 die Nachfolger gesucht.