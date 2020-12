Moto Trophy 2021 plus Honda Talent Challenge

Zahlreiche Anmeldungen aus verschiedenen Ländern sind bereits für die Nachwuchsserie eingegangen. Das Motorrad ist vielseitig einsetzbar und der Weg nach ganz oben geht los.

Derzeit gibt es für den Rennfahrer-Nachwuchs aus der Mini-Bike-Serie mehrere Optionen, aufzusteigen und in den verschiedenen Nachwuchsklassen zu starten. Eine davon ist die Honda Talent Challenge, die seit der Saison 2020 bei den Events der Moto Trophy ihre Heimat im deutschsprachigen Raum gefunden hat. Mehrere Piloten aus den Nachbarländern haben dieses Jahr schon die Gelegenheit genutzt, daran teilzunehmen. Das wird sich in der bevorstehenden Saison noch steigern, denn schon kurz nach der Öffnung der Einschreibung für 2021 gingen Nennungen aus Frankreich, Niederlande, Dänemark und auch aus Deutschland ein.

Damit wird sich die Nachwuchsrennserie des größten Motorradherstellers der Welt in Zukunft auch bei uns etablieren. Wurde doch die NSF 250 R als Rennmaschine konzipiert, konstruiert und gefertigt. Filigrane Technik aus Hondas erfolgreicher Rennabteilung HRC sind unübersehbar in allen Details zu erkennen. Service- und Reparaturfreundlichkeit sind bei den Mechanikern besonders willkommen, erleichtert es doch das Arbeiten an dem Production-Racer beim kleinen und großen Service.

Aber auch die Piloten, die neben den Rennen in der Moto Trophy sportlich aufsteigen wollen, können die Honda NSF 250 R unverändert in den spanischen Serien, der ETC oder den HTC Serien der Nachbarländer, wie dem British Talent Cup, einsetzen. Mit dem gleichen Motorrad können also mehrere Serien abgedeckt und somit kosteneffizient bestritten werden. Gelten doch die Rennserien besonders in Spanien als Vorstufe zur Junior-Weltmeisterschaft oder Moto 3-Grand-Prix. Die auf der iberischen Halbinsel ansässigen Teams schauen sich die Rennen genau an, gilt es doch, dort frühzeitig junge Talente für größere Aufgaben zu sichten.

«Doch erst einmal bleiben wir in heimischen Gefilden und hoffen, dass Corona wieder einen halbwegs geregelten Motorsport zulässt», so die Verantwortlichen. «Der Terminkalender der Moto Trophy jedenfalls steht bereits, die Auswahl der Klassen bei den Events folgt in Kürze.»

Moto Trophy Terminkalender 2021

Alle Termine unter Vorbehalt, Änderungen möglich



6. März Roll-Out, Auftakttraining Hockenheim

1. - 4. April Italian Moto Classico, Adria Raceway (Italien)

17. April Roll-Out, Auftakttraining Sachsenring

23. - 25. April Moto Trophy, DEKRA Lausitzring

7. - 9. Mai Sachsenring Classic, Sachsenring

28.- 30. Mai Mai Pokal, Motodrom Hockenheim

11. - 13. Juni Odenwald Klassik, Flugplatz Walldürn

2. - 4. Juli Dutch Moto Classic, Assen (Niederlande)

23. - 25. Juli Börde Klassik, Motorsport Arena, Oschersleben

13. - 15. August Czech Moto Classic, Autodrom Most (Tschechien)