SupermonoEU - Eine neue Wertungsklasse mit am Start

Um dem Nachwuchs auch aus anderen Serien eine weitere Entfaltungsmöglichkeit zu bieten, haben die Macher der SupermonoEU ihr Portfolio erweitert und hofft so auf volle Teilnehmerfelder bei drei Wochenenden.

Nach einem Ausnahme-Jahr durch die zum Teil fatale und weltweite Corona-Situation musste 2020 die gesamte Supermono-Meisterschaft abgesagt werden. Zum Saisonende plante das Organisationsteam der Serie noch eine Abschlussveranstaltung, um die Fahrer trotz allem zusammenzuführen und dem Jahr einen runden Abschluss zu bescheren. Doch auch das European-Supermono-Race 2020 musste gecancelt werden. Das Organisationsteam stand in der gesamten Zeit in engem Kontakt, um die jeweils aktuelle Situation im Blick zu halten. Aber auch um nach vorne zu sehen, was die Saison 2021 betrifft.

«Es wurde viel diskutiert und dabei viele Möglichkeiten in Betracht gezogen», so die Macher, «wie es mit der SupermoneEU weitergehen soll. Denn auch der gesamte finanzielle Druck, die Meisterschaft durchzuführen, wird von Jahr zu Jahr höher. Es musste eine Strategie gefunden werden, um der Klasse eine Zukunft zu geben.»

Es wurden mehrere Optionen in Erwägung gezogen und man hat sich einstimmig darauf geeinigt, eine neue Wertungsklasse einzuführen, um damit auch eine Plattform und eine Perspektive für den Nachwuchs zu schaffen. Die neue Aufteilung definiert sich wie folgt: Supermono S1 Open - Diese Klasse entspricht dem Reglement der letzten Jahre. Dazu gibt es die Supermono S2, bei der folgende Modelle zugelassen sind - KTM RC4 (technisches Reglement des Talent Cup), alle SSP 300 (technisches Reglement der IDM), Aprillia / Ohvale RS 250 (technisches Reglement der CIV). Beide Klassen werden in einem Rennen starten, jedoch getrennt gewertet.

«Es werden wie gehabt drei Veranstaltungen mit je drei Rennen pro Wochenende angestrebt», plant das Team SupermonoEU. «Der Kalender wird veröffentlicht, sobald die Bestätigungen von den Veranstaltern vorliegen. Wie sehr Corona auch die Saison 2021 beeinflussen wird, weiß zum jetzigen Zeitpunkt natürlich noch niemand. Die Vorzeichen stehen aber nicht schlecht, dass eine Rennsaison unter bestimmten Auflagen stattfinden kann. Das Team der SupermonoEU freut sich und hofft auf eine erfolgreiche Saison 2021. Bei Fragen gibt es die Antworten unter info@supermonoeu.com.»