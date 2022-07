Jerez: Premiere für Veijer, Vierter Sieg für Rueda

Die zwei JuniorGP-Rennen auf dem Circuito de Jerez brachten mit Collin Veijer (KTM) einen geschichtsträchtigen und mit José Rueda (Honda) einen überlegenen Sieger.

Collin Veijer aus dem AGR Team schrieb an diesem Wochenende als erster niederländischer Pole-Setter und Laufsieger in der JuniorGP-Serie (vormals Moto3-Junioren-WM) Geschichte.

«Was für ein Tag», strahlte der 17-Jährige aus Staphorst. «Am Samstag die Pole und dann meinen ersten JuniorGP-Moto3-Sieg zu feiern ist großartig. Ich bin glücklich über den Schritt, den wir gemacht haben, und wir versuchen nun dieses Momentum mitzunehmen.»

Übrigens: Veijer liegt im Moment hinter José Rueda auf dem zweiten Gesamtrang des Red Bull MotoGP Rookies Cup, in dem er in Portimão und Mugello in dieser Saison schon zwei Siege feierte.

Im zweiten Rennen von Jerez hatte Veijer Probleme mit der Hinterradbremse, dafür setzte sich einmal mehr José Rueda durch. Der Honda-Pilot aus dem Team Estrella Galicia 0,0 gewann mit mehr als acht Sekunden Vorsprung souverän und holte sich im siebten Lauf seinen vierten Saisonsieg.

Im spannenden Kampf um Platz 2 hatte auf dem Zielstrich zwar David Alonso die Nase vorne. Der Aspar-Junior-Fahrer bekam dann aber wegen Überschreiten der «track limits» eine Drei-Sekunden-Strafe aufgebrummt, die ihn bis auf Platz 13 zurückwarf. Somit rückten David Almansa und Edward O’Shea auf die Plätze 2 und 3 nach vorne.

Rueda baute seine Führung in der Gesamtwertung nach den Plätzen 2 und 1 auf 71 Punkte aus. Denn sein erster Verfolger David Salvador (Husqvarna) stürzte im ersten Rennen in Kurve 11 der letzten Runde, als er auf Podestkurs war.

Keine Punkte gab es in Jerez für Phillip Tonn und Jakob Rosenthaler, dafür setzte Noah Dettwiler (Cuna de Campeones) im ersten Rennen mit Platz 10 ein Ausrufezeichen. Im zweiten Rennen war er bereits in der siebten Kurve in einen Sturz verwickelt, blieb aber unverletzt.

JuniorGP, Rennen 1 in Jerez (3. Juli):

1. Collin Veijer, KTM, 16 Rdn. in 28,37,996 min

2. José Rueda, Honda, + 0,161 sec

3. Ángel Piqueras, Honda, + 0,318

4. Syarifuddin Azman, Honda, + 0,442

5. Filippo Farioli, GASGAS, + 6,517

6. Harrison Voight, Honda, + 6,631

7. David Alonso, GASGAS, + 13,165

8. Adrian Cruces, KTM, + 13,267

9. Nicola Carraro, KTM, + 13,373

10. Noah Dettwiler, KTM, + 13,562



Ferner:

18. Phillip Tonn, KTM, + 28,757

20. Jakob Rosenthaler, + 28,893

JuniorGP, Rennen 2 in Jerez (3. Juli):

1. José Rueda, Honda, 16 Rdn. in 28:47,151 min

2. David Almansa, KTM, + 8,705 sec

3. Edward O’Shea, Honda, + 8,728

4. David Salvador, Husqvarna, + 8,733

5. Tatchakorn Buasri, Honda, + 8,993

6. Luca Lunetta, Husqvarna, + 9,172

7. Filippo Farioli, GASGAS, + 9,259

8. Ángel Piqueras, Honda, + 9,354

9. Harrison Voight, Honda, + 9,506

10. Danial Shahril, Honda, + 9,706

11. Collin Veijer, KTM, + 9,940

12. Nicola Carraro, KTM, + 10,071

13. David Alonso*, GASGAS, + 11,495



Ferner:

18. Jakob Rosenthaler, KTM, + 23,083

19. Phillip Tonn, KTM, + 23,172



*= Drei-Sekunden-Strafe («track limits»)

Stand JuniorGP nach 7 von 12 Rennen:

1. Rueda 153 Punkte. 2. Salvador 82. 3. Piqueras 81. 4. Farioli 80. 5. Azman 77. 6. Alonso 73. 7. Buasri 55. 8. Almansa 49. 9. Cruces 45. 10. Veijer 41. – Ferner: 21. Dettwiler 9.