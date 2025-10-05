Speedway der Nationen: Australien überrumpelt Polen

Niederlage im heimischen Stadion: Polen wurde im Finale des Speedway der Nationen in Thorn (Torun) von Australien vorgeführt. Vorausgegangen war ein dramatischer Last-Chance-Heat.

Polen kann beim Nations auch weiterhin nicht gewinnen, obwohl die Speedway-Großmacht in diesem Jahr mit Weltmeister Bartosz Zmarzlik und Europameister Patryk Dudek zwei Champions aufbot. Das polnische Duo, das für das Finale in Thorn als Gastgeberland gesetzt war, legte im ersten Durchgang stark los und gewann vor den Australiern. Während Australien ab dann voll aufdrehte und keinen Zähler mehr abgab, ließen Zmarzlik und Dudek, abgesehen von den Duellen gegen die unterlegenen Tschechen und Letten, jeweils Punkte liegen. Das ermöglichte es den Aussies, als Punktbeste der Vorrunde direkt ins Finale einzuziehen.

Die Polen hingegen mussten gegen die Dänen in den Last-Chance-Heat (genannt Qualifier) fürs Finale, da sie ausgerechnet gegen die Dänen in ihrem letzten Vorlauf mit 3:6 unterlagen. Im erneuten Aufeinandertreffen hatte zunächst Dudek die Spitze übernommen, doch bei der Einfahrt in die Zielkurve wurde der 33-Jährige von außen von Michel Jepsen Jensen attackiert und von innen kam Leon Madsen angerauscht. Madsen touchierte den Polen, der in Folge der Berührung zu Boden ging und in die Airfences schlidderte. Madsen wurde als Sturzverursacher ausgeschlossen und im Wiederholungslauf konnten Zmarzlik und Dudek auch Michel Jepsen Jensen in Front ziehen lassen, da Platz 2 und 3 für den Einzug ins Finale genügten.

Im Finale war Dudek erneut kurzzeitig vorn, doch bereits am Ausgang der Startkurve zog Holder am Europameister vorbei und Vizeweltmeister Brady Kurtz stürmte auf der Gegengerade an Dudek vorbei. Holder und Kurtz spulten dann kontrolliert ihre Runden ab und sicherten Australien nach dem Triumph 2022 erneut den Sieg beim Speedway der Nationen.

Ergebnisse Finale Speedway der Nationen Thorn/PL:

1. Australien, 37 Punkte: Brady Kurtz 20, Jack Holder 17, Jason Doyle N

2. Polen 35: Patryk Dudek 17, Bartosz Zmarzlik 18, Piotr Pawlicki N

3. Dänemark 34: Leon Madsen 18, Michael Jepsen Jensen 16, Mikkel Michelsen N

4. Schweden 27: Jacob Thorssell 6, Fredrik Lindgren 21, Timo Lahti N

5. Großbritannien 24: Robert Lambert 16, Dan Bewley 6, Tom Brennan 2

6. Lettland 18: Andzejs Lebedevs 14, Jevgenijs Kostigovs 0, Daniils Kolodinskis 4

7. Tschechien 14: Vaclav Milik 2, Jan Kvech 12, Adam Bednar 0



Grand-Final-Qualifier:

Dänemark – Polen 4:5

1. Michael Jepsen Jensen, 2. Patryk Dudek, 3. Bartosz Zmarzlik, 4. Leon Madsen D



Grand Final:

Australien – Polen 7:2

1. Brady Kurtz, 2. Jack Holder, 3. Bartosz Zmarzlik, 4. Patryk Dudek